Λακωνία: 51χρονος έχασε την ζωή του μετά από σύγκρουση φορτηγού με Ι.Χ.

Τροχαίο ατύχημα, που εξελίχθηκε σε δυστύχημα, χθες στο 16,5 χλμ της ΕΟ Τάραψας- Μονεμβασίας Λακωνίας.

ΙΧ φορτηγό όχημα που οδηγούσε 50χρονος ημεδαπός, συγκρούστηκε με ΙΧ επιβατικό όχημα που οδηγούσε 51χρονος αλλοδαπός και επέβαιναν 2 άτομα, ηλικίας 50 και 17 ετών. αντιστοιχα, αλλοδαπά και αυτά.

Τραυματίστηκε ο οδηγός του επιβατικού και οι επιβαίνοντες σ’ αυτό. Μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Λίγο μετά, ο 51χρονος οδηγός του ΙΧ επιβατικού οχήματος, υπέκυψε στα τραύματά του. Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΑΤ Ευρώτα Λακωνίας. Στον συγκεκριμένο δρόμο έχουν γίνει πολλά τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα.

Πηγή: ertnews.gr