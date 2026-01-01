Σκηνές που προκαλούν εύλογο προβληματισμό εκτυλίσσονται στην κεντρική πλατεία και στον πεζόδρομο της Αριστομένους, καθώς οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών... απαιτούν με τον τρόπο τους από τους πεζούς να κάνουν στην άκρη για να περάσουν.

Με κορναρίσματα και χωρίς να μειώνουν ταχύτητα, αντιστρέφουν στην πράξη τον ρόλο του πεζόδρομου, μετατρέποντάς τον σε αυτοσχέδιο διάδρομο κυκλοφορίας.

Σε μια περίοδο αυξημένης κίνησης στο κέντρο, όπως αυτή των Χριστουγέννων, τέτοιες εικόνες υπενθυμίζουν πως «η μπάλα έχει χαθεί».

Η απουσία ουσιαστικής εποπτείας και σαφών κανόνων αφήνει απροστάτευτους τους πεζούς, ιδιαίτερα οικογένειες και ηλικιωμένους. Όταν στον χώρο που κατεξοχήν ανήκει στον πεζό επικρατεί ο πιο γρήγορος, τότε το πρόβλημα δεν είναι τα πατίνια, αλλά η ανοχή στην ασυδοσία.