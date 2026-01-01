Άλλαξαν χρόνο στα μπλόκα οι αγρότες: Αναμένουν την κρίσιμη σύσκεψη της Κυριακής (Βίντεο)

Στα μπλόκα άλλαξαν χρόνο οι αγρότες για πρώτη φορά στην ιστορία των κινητοποιήσεων τους, διατηρώντας παράλληλα ανοικτό το εθνικό οδικό δίκτυο.

Παράλληλα, αναμένονται οι κρίσιμες αποφάσεις στην σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στα Μάλγαρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερα από 50 μπλόκα από όλη τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης δήλωσαν σταθεροί στη θέση τους για άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση. Όπως ισχυρίζονται, το μπλόκο ενισχύεται και οι συσκέψεις συνεχίζονται προκειμένου να διαμορφωθεί η ατζέντα του διαλόγου με την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με θερμοκρασία στους -12 βαθμούς Κελσίου, οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας παρέμειναν στα παραπήγματα και κόβουν και δεύτερη βασιλόπιτα για τους φίλους από το μπλόκο του Φιλώτα και το τελωνείο της Νίκης.

Στο μπλόκο της Σιάτιστας οι αγρότες υποδέχτηκαν την νέα χρονιά με τις οικογένειές τους και φίλους, ενώ η κίνηση των οχημάτων γίνεται κανονικά χωρίς προβλήματα με τα τρακτέρ να παραμένουν παρατεταγμένα στο μπλόκο.

Το ίδιο και στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου αγρότες συγκεντρώθηκαν, έκοψαν βασιλόπιτα και άλλαξαν χρόνο υπό τη συνοδεία live μουσικής.

Την Παρασκευή θα συνεδριάσει σύμφωνα με το reader το συντονιστικό όργανο του μπλόκου της Νίκαιας και την επόμενη μέρα, θα γίνει η συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται εκεί για 33 ημέρες.

Έβρος: Ελεύθερη η διέλευση φορτηγών ως τις 2 Ιανουαρίου

Σε μια κίνηση καλής θέλησης ενόψει της Πρωτοχρονιάς, οι αγρότες του Έβρου προχώρησαν σε προσωρινή άρση των αποκλεισμών στα μπλόκα των συνόρων, διευκολύνοντας τους επαγγελματίες οδηγούς.

Κανονικά και χωρίς προβλήματα διεξάγεται η διέλευση των φορτηγών από και προς την Ελλάδα στα δύο μέτωπα των αγροτικών κινητοποιήσεων στον Έβρο.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία διεξάγεται ελεύθερα τόσο στο μπλόκο του Τελωνείου των Κήπων (ελληνοτουρκικά σύνορα) όσο και σε εκείνο του κόμβου Ορμενίου, λίγα χιλιόμετρα πριν από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.