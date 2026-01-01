Καρχαρίας στο Λουτράκι: Κολυμπούσε ελάχιστα μετά από την ακτή (Βίντεο)

Σοκ έπαθαν οι κάτοικοι του Λουτρακίου πρωτοχρονιάτικα, όταν ελάχιστα μέτρα από την παραλία που το καλοκαίρι είναι κατάμεστη, αντίκρυσαν έναν μεγάλο καρχαρία να κολυμπά.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από παρευρισκόμενους και γρήγορα έγινε θέμα συζήτησης, τόσο στην περιοχή όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο καρχαρίας κινούνταν ήρεμα παράλληλα με την παραλία, χωρίς να δείχνει επιθετική συμπεριφορά. Το μέγεθός του εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ τεσσάρων και πέντε μέτρων, γεγονός που ενίσχυσε τον αιφνιδιασμό όσων τον παρακολούθησαν.

Τα τελευταία χρόνια, εμφανίσεις καρχαριών στον Κορινθιακό Κόλπο και σε άλλες ελληνικές θάλασσες καταγράφονται ολοένα και πιο συχνά. Ειδικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για είδη που συνήθως δεν αποτελούν απειλή για τον άνθρωπο, ενώ η παρουσία τους κοντά στις ακτές συνδέεται με αλλαγές στη θερμοκρασία των νερών και στη διαθεσιμότητα τροφής.

Το γεγονός ότι το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στον χειμώνα λειτούργησε καθησυχαστικά, με αρκετούς χρήστες στο διαδίκτυο να αντιμετωπίζουν την εικόνα με χιούμορ.

Δείτε το βίντεο: