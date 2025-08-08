Δέκα απομακρύνσεις πολιτών έχει πραγματοποιήσει η Αστυνομία απο την περιοχή της πυρκαγιάς στην Κερατέα

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή όπου είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά, στην Κερατέα, όπου μέχρι στιγμής έχουν επέμβει για την απομάκρυνση 10 πολιτών, οι οποίοι αρνούνταν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, συνολικά στην περιοχή βρίσκονται 79 αστυνομικοί με 39 οχήματα, με αποστολή να απομακρύνουν πολίτες, προκειμένου να μην διατρέξει κίνδυνο η ζωή τους, ενώ συνεχώς μεταβαίνουν ενισχύσεις από την Ομάδας ΔΙΑΣ για να προσφέρουν βοήθεια όπου χρειαστεί.

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω της πυρκαγιάς

Σε νέες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις προχώρησε η Τροχαία στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας, λόγω των διαστάσεων που έχει πάρει η πυρκαγιά.

Σύμφωνα με την συνεχή ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Κερατέας-Αναβύσσου, ενώ πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους οικισμούς Χάρβαλο, Δημολάκι και Συντερίνα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ