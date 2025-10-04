Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου: Αποφάσεις για σημαντικά θέματα της Μεσσηνίας

Η κατασκευή λιμνοδεξαμενής στο Τρίκορφο, η ανάδειξη ανάδοχου για τη βελτίωση του δρόμου από τον κόμβο του «Φωτεινή» μέχρι τη διασταύρωση για Κιτριές και η συντήρηση των αντλιοστασίων του φράγματος Παμίσου εγκρίθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου υπό την προεδρία του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου.

Όπως ανέφερε ο κ. Λαμπρόπουλος, η Περιφέρεια προχώρησε σε νέες υποβολές προτάσεων προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη χρηματοδότηση αρδευτικών έργων με ελάχιστο προϋπολογισμό 5 εκατομμυρίων ευρώ, αξιοποιώντας την ετοιμότητα και την πλήρη αδειοδότηση που διαθέτουν τα έργα. «Καταλαβαίνουμε ότι τα αιτήματα θα είναι πολλά από όλη τη χώρα, όμως η προσπάθεια που κάνουμε είναι να εντάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα έργα, κυρίως μέσω της Περιφέρειας αλλά, αν το καταφέρουμε, και μέσω του Υπουργείου», τόνισε, δίνοντας προτεραιότητα στον Ανάβαλο, τονίζοντας ότι αποτελεί κομβικό έργο άρδευσης για την Αργολίδα και την Αρκαδία, ενώ παράλληλα δρομολογούνται και άλλα μεγάλα αρδευτικά έργα στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες.

Τέλος, εγκρίθηκαν αποδοχές νέων χρηματοδοτήσεων από το Υπουργείο Οικονομικών για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τα οποία αφορούν την οδική ασφάλεια και την αποκατάσταση φυσικών καταστροφών. Ο κ. Λαμπρόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στη χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για τις ζημιές στα Λαγκάδια, διευκρινίζοντας ότι μέχρι σήμερα όλες οι αποκαταστάσεις εκεί έχουν γίνει με πόρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αντικρούοντας ανακριβείς αναφορές. Παράλληλα, συνεχίζεται η αποδοχή πιστώσεων για αποκαταστάσεις ζημιών και στην Κορινθία, ενώ εξελίσσεται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά έργα οδικής ασφάλειας και καθαρισμούς ρεμάτων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, πρόγραμμα που ξεκίνησε τον Μάρτιο και ολοκληρώνεται σταδιακά το επόμενο διάστημα.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός σημείωσε πως: «Το σύνολο των αποφάσεων καταδεικνύει την εστιασμένη προσπάθεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου να επιταχύνει την υλοποίηση ώριμων έργων, να εξασφαλίζει χρηματοδοτήσεις και να δίνει απαντήσεις σε ουσιαστικές ανάγκες των πολιτών».

Θέματα που εγκρίθηκαν: