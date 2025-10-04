Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου: Αποφάσεις για σημαντικά θέματα της Μεσσηνίας

Όπως ανέφερε ο κ. Λαμπρόπουλος, η Περιφέρεια προχώρησε σε νέες υποβολές προτάσεων προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη χρηματοδότηση αρδευτικών έργων με ελάχιστο προϋπολογισμό 5 εκατομμυρίων ευρώ, αξιοποιώντας την ετοιμότητα και την πλήρη αδειοδότηση που διαθέτουν τα έργα. «Καταλαβαίνουμε ότι τα αιτήματα θα είναι πολλά από όλη τη χώρα, όμως η προσπάθεια που κάνουμε είναι να εντάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα έργα, κυρίως μέσω της Περιφέρειας αλλά, αν το καταφέρουμε, και μέσω του Υπουργείου», τόνισε, δίνοντας προτεραιότητα στον Ανάβαλο, τονίζοντας ότι αποτελεί κομβικό έργο άρδευσης για την Αργολίδα και την Αρκαδία, ενώ παράλληλα δρομολογούνται και άλλα μεγάλα αρδευτικά έργα στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες.
Τέλος, εγκρίθηκαν αποδοχές νέων χρηματοδοτήσεων από το Υπουργείο Οικονομικών για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τα οποία αφορούν την οδική ασφάλεια και την αποκατάσταση φυσικών καταστροφών. Ο κ. Λαμπρόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στη χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για τις ζημιές στα Λαγκάδια, διευκρινίζοντας ότι μέχρι σήμερα όλες οι αποκαταστάσεις εκεί έχουν γίνει με πόρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αντικρούοντας ανακριβείς αναφορές. Παράλληλα, συνεχίζεται η αποδοχή πιστώσεων για αποκαταστάσεις ζημιών και στην Κορινθία, ενώ εξελίσσεται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά έργα οδικής ασφάλειας και καθαρισμούς ρεμάτων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, πρόγραμμα που ξεκίνησε τον Μάρτιο και ολοκληρώνεται σταδιακά το επόμενο διάστημα.
Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός σημείωσε πως: «Το σύνολο των αποφάσεων καταδεικνύει την εστιασμένη προσπάθεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου να επιταχύνει την υλοποίηση ώριμων έργων, να εξασφαλίζει χρηματοδοτήσεις και να δίνει απαντήσεις σε ουσιαστικές ανάγκες των πολιτών».
Θέματα που εγκρίθηκαν:
- Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-27 (ΣΣ ΚΑΠ 2023-27), της Πράξης με τίτλο «Δράσεις αύξησης ενεργειακής απόδοσης αντλιοστασίων του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Αργοναυπλίας, του ΤΟΕΒ Αγ. Ανδριανού και του ΤΟΕΒ Νέας Τίρυνθας» και των κάτωθι υποέργων με τίτλο: Α) Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε αντλιοστάσια του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Αργοναυπλίας, του ΤΟΕΒ Αγ. Ανδριανού και του ΤΟΕΒ Νέας Τίρυνθας Β) Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 550,00 kWp για χρήση εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από τον ΤΟΕΒ Νέας Τίρυνθας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με κωδικό στο «Έργα Υποδομών Εγγείων Βελτιώσεων» Δράση 2 «Έργα Ταμίευσης και Αρδευτικών Δικτύων για Νέα Έργα Υποδομών Εγγείων Βελτιώσεων»-Έγκριση αποδοχής Χρηματοδοτήσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προϋπολογισμού, 7.500.000 ευρώ
- Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο έργο: «Καθαρισμοί ρεμάτων στην Π.Ε. Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.
- Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση - βελτίωση 1ης Επ. Οδού (Τμήμα: Κόμβος Φωτεινής έως Διασταύρωση Δρόμου προς Κιτριές)», προϋπολογισμού 800.000 ευρώ.
- Έγκριση προσωρινού αναδόχου του έργου: «Υπηρεσίες Συντήρησης - Λειτουργίας Αντλιοστασίων και Φράγματος ΓΟΕΒ Παμίσου 2025».
- Έγκριση προσωρινού αναδόχου του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας της Επ. Οδού Τρίπολης – Άστρους με τον Ηλεκτροφωτισμό Κόμβων», προϋπολογισμού 240.000 ευρώ .
- Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με σκοπό την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Νέο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ευρώτα».
- Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του έργου: «Κατασκευή δικτύου άρδευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας από την πηγή «Ανάβαλος» Τοπικής Κοινότητας Κιβερίου Δήμου Άργους – Μυκηνών» στο πλαίσιο Πρόσκλησης της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
- Έγκριση υποβολής πρότασης – αίτησης στήριξης σε συνέχεια της Πρόσκλησης της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την υποβολή προτάσεων στο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, Παρέμβαση «Έργα Υποδομών Εγγείων Βελτιώσεων», Δράση 2 «Έργα Ταμίευσης και Αρδευτικών Δικτύων για Νέα Έργα Υποδομών Εγγείων Βελτιώσεων», για το έργο «Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Τρικόρφου, Δήμου Μεσσήνης, Π.Ε. Μεσσηνίας»