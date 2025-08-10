Τρόμος στο “Γεννηματάς”: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο

Στο παρά πέντε σώθηκε εργαζόμενη του Νοσοκομείου «Γεννηματάς» στην Αθήνα, όταν το μεσημέρι της Κυριακής το ασανσέρ έπεσε από τον τρίτο όροφο, αλλά αυτή πρόλαβε να πηδήξει.

Τελευταία στιγμή σώθηκε εργαζόμενη, σύμφωνα με καταγγελία, στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» της Αθήνας, όταν το ασανσέρ έκανε ελεύθερη πτώση από τον 3ο όροφο.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποιεί ο Χρήστος Αργύρης, επιμελητής Α ακτινολογίας στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς», και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Σωματείου εργαζομένων «ΓΝΑ Γεννηματάς», το ασανσέρ έπεσε στο κενό από τον 3ο όροφο του νοσοκομείου «Γεννηματάς» στο ισόγειο και, όπως ευτυχώς από τύχη δεν υπήρξαν θύματα.

Μάλιστα, μέσα στο ασανσέρ εκείνη την ώρα, περιγράφει ο κ. Αργύρης, βρισκόταν εργαζόμενη τεχνολόγος με βαρύ ακτινολογικό μηχάνημα, η οποία τελευταία στιγμή κατάφερε να πηδήξει έξω.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NEWS 24/7, η τεχνολόγος τη στιγμή που έβγαινε από το ασανσέρ, άρχισε να υποχωρεί και τη βοήθησε συνάδελφός της να πηδήξει για να βγει έξω, μαζί μάλιστα με το μηχάνημα. Ακολούθως, με ανοιχτή την πόρτα ο θάλαμος υποχώρησε και βρέθηκε στο ισόγειο.

«Αν σκοτωνόταν η συνάδελφος ή τραυματιζόταν βαριά θα έφταιγε πάλι η κακιά η ώρα ή η “απουσία αξιολόγησης ” των δημοσίων υπαλλήλων; Τι θα γινόταν αν υπήρχε φορείο με ασθενή σε αυτό το ασανσέρ; Ποιος θα αναλάμβανε την ευθύνη; αναφέρει ο κ. Αργύρης, απευθυνόμενος στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Υπενθυμίζεται ότι στις 9 Ιανουαρίου είχε πέσει ασανσέρ στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταύρος» και είχαν τραυματιστεί 4 άτομα, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, στις 16 Ιανουαρίου, είχε πέσει ασανσέρ στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».