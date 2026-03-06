Χαρίτσης: “Οι πολίτες να εκλέγουν απευθείας τον πρόεδρο της Κοινότητας”

“Οι πολίτες πρέπει να εκλέγουν απευθείας τον πρόεδρο της Κοινότητας”, επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης σε συνάντηση την Τετάρτη στη Βουλή, στην οποία μετείχε και η βουλεύτρια Θεανώ Φωτίου, με εκπροσώπους Ενώσεων Προέδρων Κοινοτήτων από όλη την χώρα για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Νέα Αριστερά, οι εκπρόσωποι των Ενώσεων Προέδρων Κοινοτήτων κατέθεσαν στον πρόεδρο του κόμματος αναλυτικό υπόμνημα με τις προτάσεις τους για την ενίσχυση της αυτοτέλειας των Δημοτικών Κοινοτήτων. Ειδικότερα, τα κυριότερα θέματα που τέθηκαν στη συνάντηση ήταν η εκλογή του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, με χωριστή κάλπη, απευθείας από το εκλογικό σώμα, ώστε να αντιστοιχείται η πραγματική βούληση των κοινωνιών με το εκλογικό αποτέλεσμα, καθώς και η διατήρηση όλων των υφιστάμενων των Δημοτικών Κοινοτήτων, αφού η συγχώνευσή τους θα επιφέρει ουσιαστικά την κατάργησή τους. Επιπλέον, βασικό τους αίτημα παραμένει το θέμα της πάγιας προκαταβολής: να μην εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια οργάνου του Δήμου, ο έλεγχος της καταβολής της, η μέριμνα για την έγκαιρη λήψη της από την αρχή κάθε οικονομικού έτους και η απλοποίηση της απόδοσής της.

Τέλος, εκ μέρους όλων των εκπροσώπων επισημάνθηκε η ανάγκη η Κοινότητα να αποκτήσει νομική υπόσταση ως το πιο ζωτικό κύτταρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κοινός τόπος όλων των τοποθετήσεων ήταν το γεγονός ότι η αναβάθμιση του ρόλου των Κοινοτήτων και του θεσμού του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας και του Συμβουλίου της, διασφαλίζει την ενίσχυση της Δημοκρατίας και του κοινού αισθήματος περί ουσιαστικής εκπροσώπησης.

Με βάση την ίδια ενημέρωσε, ο Αλ. Χαρίτσης ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των Ενώσεων των Προέδρων Κοινοτήτων για την ενημέρωση και την πολύ εποικοδομητική συζήτηση.

Αφού υπενθύμισε ότι η μεταρρύθμιση για την ξεχωριστή κάλπη, η οποία έγινε επί δικής του θητείας στο υπουργείο Εσωτερικών, καταργήθηκε από την κυβέρνηση της Ν.Δ. το 2019, υπογράμμισε ότι θα στηρίξει σε κοινοβουλευτικό επίπεδο την διατήρησή της και δήλωσε χαρακτηριστικά πως “δεν μπορούμε να μεταβούμε σε ένα σύστημα, όπου ο δήμαρχος θα έχει απόλυτη εξουσία αλλά θα πρέπει οι ίδιοι οι πολίτες να μπορούν να εκλέξουν τον πρόεδρο κάθε Κοινότητας”.

Επισήμανε επιπλέον ότι αν οι πρόεδροι των Κοινοτήτων παραμείνουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες απαξιώνεται πρακτικά ο θεσμός και η συζήτηση για το δημογραφικό και την ερημοποίηση της υπαίθρου καταλήγει προσχηματική.

Τέλος, ο κ. Χαρίτσης και η κ. Φωτίου δεσμεύτηκαν ότι η Νέα Αριστερά θα στηρίξει τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.