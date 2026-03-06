Δραματική υποστελέχωση στη Β’ Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Σύμφωνα με συγκεκριμένες καταγγελίες του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας, η Β’ Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας λειτουργεί σήμερα με μόλις δύο ειδικευμένες γιατρούς.

Οι εν λόγω δύο γιατροί καλούνται καθημερινά να ανταποκριθούν σε έναν τεράστιο όγκο περιστατικών, πραγματοποιώντας συνεχόμενες 24ωρες εφημερίες, με ελάχιστα ρεπό, με τις κανονικές άδειες να αθροίζονται μη χορηγούμενες εδώ και χρόνια, με αρνητική συνέπεια την τεράστια επιβάρυνση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας και τις πιθανές συνακόλουθες επιπτώσεις.

Στις 30 Ιανουαρίου 2026, η Διευθύντρια της Β’ Παθολογικής Κλινικής ενημέρωσε επίσημα τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, το Επιστημονικό Συμβούλιο και τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, ότι είναι ανέφικτη η κάλυψη όλων των ημερών του μηνός Φεβρουαρίου με ειδικευμένο παθολόγο σε 24ωρη εφημερία. Αντίστοιχο πρόβλημα προκύπτει και για τον Μάρτιο, όπου ήδη καταγράφεται αδυναμία κάλυψης τριών ημερών και προφανώς η ίδια κατάσταση θα συνεχιστεί.

Η Διευθύντρια επισήμανε το αυτονόητο, ότι η υποστελέχωση και η υπερεξάντληση των γιατρών αυξάνουν τον κίνδυνο ιατρικών σφαλμάτων, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους ίδιους τους γιατρούς όσο και τους ασθενείς και κάλεσε τη Διοίκηση να αναλάβει πρωτοβουλίες για την κάλυψη των εφημεριών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγγελίες, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου απέρριψε τη συγκεκριμένη πρόταση και προχώρησε στην επιβολή πρόσθετων εφημεριών, χωρίς καμία διαβούλευση με το Σωματείο, υποχρεώνοντας τις ιατρούς να υπερβούν – όπως καταγγέλλεται – το νόμιμο ωράριο εργασίας, με σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τόσο των ίδιων όσο και των ασθενών.

Είναι πραγματικά αδιανόητο και απαράδεκτο, 43 χρόνια μετά την ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, να βιώνουμε τέτοια φαινόμενα υποβάθμισης της δημόσιας υγείας.

Να παραβιάζουν ευθέως τόσο την εργατική νομοθεσία, καθώς καταστρατηγείται το νόμιμο ωράριο εργασίας, όσο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο που αφορά την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας.

Το Υπουργείο Υγείας οφείλει άμεσα να προχωρήσει στην προκήρυξη και πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων παθολόγων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών της Μεσσηνίας και οι γιατροί να εργάζονται σε ένα ασφαλές και ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον.