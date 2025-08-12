Προσαγωγή υπόπτου με αυτοσχέδιο μηχανισμό για εμπρησμό στη Δροσιά Αττικής (βίντεο)

Στην προσαγωγή ενός υπόπτου προχώρησε η Αστυνομία μετά την καταγγελία ενός πολίτη που εντόπισε στην οδό 1ης Μαΐου στην περιοχή της Δροσιάς, στην Αττική, έναν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, ο οποίος περισυνελέγη από Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμών.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία ένα άτομο προσήχθη ως ύποπτο για την απόπειρα εμπρησμού, δίχως να είναι ακόμη γνωστό εάν έχει σχέση με την υπόθεση.

Πηγή: ertnews.gr