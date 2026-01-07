Προσλήψεις μόνιμων υπάλληλων σε δήμους της Μεσσηνίας και Περιφέρεια Πελοποννήσου

Πέντε υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, στους Δήμους Καλαμάτας και Πύλου – Νέστορος και 18 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε σύνολο 2.153 ατόμων σε δημόσιες υπηρεσίες και φορείς της αυτοδιοίκησης σε όλη την χώρα, κατανέμει το υπουργείο Εσωτερικών από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 2ΓΒ/2025 του ΑΣΕΠ.