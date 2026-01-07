eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 07 Ιανουαρίου 2026 21:27

Προσλήψεις μόνιμων υπάλληλων σε δήμους της Μεσσηνίας και Περιφέρεια Πελοποννήσου

Πέντε υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, στους Δήμους Καλαμάτας και Πύλου – Νέστορος και 18 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε σύνολο 2.153 ατόμων σε δημόσιες υπηρεσίες και φορείς της αυτοδιοίκησης σε όλη την χώρα, κατανέμει το υπουργείο Εσωτερικών από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 2ΓΒ/2025 του ΑΣΕΠ.

Στην απόφαση της υφυπουργού Παρασκευής Χαραλαμπογιάννη, τις τελευταίες ημέρες του 2025, στη Μεσσηνία και στην Περιφέρεια κατανέμονται συνολικά 25 άτομα, ως εξής:

- Στον Δήμο Καλαμάτας 3: Δύο ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. Ενα ΠΕ αρχιτεκτόνων μηχανικών.

- Στον Δήμο Πύλου – Νέστορος 2: Ενα ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. Ενα ΠΕ Περιβάλλοντος.

- Στη ΔΕΥΑ Πύλου – Νέστορος 1: ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

- Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 18: Δέκα ΠΕ γεωπόνων. Ενα ΠΕ γεωλόγων. Τέσσερις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. Ενα ΠΕ πολιτικών μηχανικών. Ενα ΠΕ Περιβάλλοντος. Ενα ΠΕ ψυχολόγων.

- Στον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου 1: ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

Γ.Σ.

 

