Προσλήψεις μόνιμων υπάλληλων σε δήμους της Μεσσηνίας και Περιφέρεια Πελοποννήσου

Στην απόφαση της υφυπουργού Παρασκευής Χαραλαμπογιάννη, τις τελευταίες ημέρες του 2025, στη Μεσσηνία και στην Περιφέρεια κατανέμονται συνολικά 25 άτομα, ως εξής:
- Στον Δήμο Καλαμάτας 3: Δύο ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. Ενα ΠΕ αρχιτεκτόνων μηχανικών.
- Στον Δήμο Πύλου – Νέστορος 2: Ενα ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. Ενα ΠΕ Περιβάλλοντος.
- Στη ΔΕΥΑ Πύλου – Νέστορος 1: ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.
- Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 18: Δέκα ΠΕ γεωπόνων. Ενα ΠΕ γεωλόγων. Τέσσερις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. Ενα ΠΕ πολιτικών μηχανικών. Ενα ΠΕ Περιβάλλοντος. Ενα ΠΕ ψυχολόγων.
- Στον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου 1: ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.
Γ.Σ.