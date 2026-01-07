Εορταστική εκδήλωση για 100 χρόνια του Συλλόγου Φιλοπρόοδων Φιλιατρών

Την πρώτη εορταστική εκδήλωση για την επέτειο των 100 χρόνων του Συλλόγου Φιλοπορόδων Φιλιατρών πραγματοποιεί ο Σύλλογος το προσεχές Σάββατο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα στο Βορρέειο Πνευματικό Κέντρο. Εκεί η Φιλαρμονική του Συλλόγου θα παρουσιάσει εορταστική συναυλία και τα τμήματα ελληνικού παραδοσιακού χορού, χορούς από όλη την Ελλάδα.