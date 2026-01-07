eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 07 Ιανουαρίου 2026 20:49

Εορταστική εκδήλωση για 100 χρόνια του Συλλόγου Φιλοπρόοδων Φιλιατρών

Γράφτηκε από την

Εορταστική εκδήλωση για 100 χρόνια του Συλλόγου Φιλοπρόοδων Φιλιατρών

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Την πρώτη εορταστική εκδήλωση για την επέτειο των 100 χρόνων του Συλλόγου Φιλοπορόδων Φιλιατρών  πραγματοποιεί ο Σύλλογος το προσεχές Σάββατο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα στο Βορρέειο Πνευματικό Κέντρο. Εκεί η Φιλαρμονική του Συλλόγου θα παρουσιάσει εορταστική συναυλία και τα τμήματα ελληνικού παραδοσιακού χορού, χορούς από όλη την Ελλάδα.

Κατηγορία Εκδηλώσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις