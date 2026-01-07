Εξι χρόνια αργότερα, ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει

Δύο χρόνια ακριβώς πριν, έγραφα σε αυτή τη στήλη:

Με ελπίδες, όνειρα και φιλοδοξίες μπήκε το 2024 και ξεκίνησαν οι αυτοδιοικητικές αρχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Μεσσηνίας. Ο κόσμος περιμένει να γίνουν τα σημαντικά έργα του τόπου που εκκρεμούν εδώ και χρόνια. Εργα που θα βελτιώσουν το επίπεδο της ποιότητας ζωής τους, θα άρουν την επικινδυνότητα της κυκλοφορίας στους πιο πολυσύχναστους δρόμους και θα ενισχύσουν το επίπεδο ασφαλείας της, ενώ θα συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη.

Η εκκρεμότητα των πιο σημαντικών έργων του νομού επιβεβαιώνεται από την ομιλία του νέου τότε δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου, στην ομιλία του στο γεύμα για τον εορτασμό της πολιούχου Υπαπαντής του Χριστού, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, στις 2 Φεβρουαρίου 2020, όταν παρουσίασε τα 5 πιο σημαντικά έργα της πόλης και της Μεσσηνίας.

Είχε τονίσει χαρακτηριστικά: “Στη στόχευσή μας για το 2020 πρωτεύουσα θέση έχουν: 1. Η αντιπλημμυρική θωράκιση της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής. 2. Η προώθηση της αναβάθμισης του λιμανιού, για το οποίο «τρέχει» η διαδικασία του νέου μάστερ πλαν. 3. Η ενίσχυση των υποδομών και της λειτουργικότητας του αεροδρομίου Καλαμάτας, που φέρει το όνομα του αειμνήστου ευεργέτη καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου. 4. Η συνολική αναβάθμιση του οδικού δικτύου του Νομού Μεσσηνίας, με πρώτο τον δρόμο Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη, καθώς και η ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού και ιδιαίτερα του τμήματος Καλό Νερό - Τσακώνα”.

Τέσσερα χρόνια σχεδόν μετά, τα έργα παραμένουν ζητούμενα, προτεραιότητες για να υλοποιηθούν. Κάποια έχουν δρομολογηθεί ή έχουν αναδόχους, κάποια μελετώνται, αλλά κανένα δεν έχει ξεκινήσει να εκτελείται, με εξαίρεση το δευτερεύον αντιπλημμυρικό στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο, στα Γιαννιτσάνικα.

Ο επανεκλεγείς δήμαρχος Καλαμάτας μπορεί στο γεύμα του φετινού εορτασμού της Υπαπαντής να επαναλάβει τις 5 αυτές προτεραιότητες. Επίκαιρος θα είναι. Κανείς δεν θα μπορεί να τον κατηγορήσει για επίμονη και κουραστική διεκδίκηση.

Δύο χρόνια αργότερα, το 2026 και 6 από το 2020(!), ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει. Η Μεσσηνία δεν μπορεί να πανηγυρίζει και οφείλει να πιέζει για την υλοποίησή τους.