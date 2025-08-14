eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025 12:33

Επίθεση με γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στον Κολωνό

Γράφτηκε από την

Επίθεση με γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στον Κολωνό

Premium Strom

Επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε είσοδο πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Αλικαρνασσού στον Κολωνό.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, περίπου στις 5 τα ξημερώματα άγνωστοi δράστες τοποθέτησαν εμπρηστικό μηχανισμό, που αποτελούνταν από 4 γκαζάκια, στην είσοδο του κτηρίου. Από την έκρηξη που σημειώθηκε προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημίες τόσο στο κτήριο όσο και σε παρακείμενο σταθμευμένο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, στο κτήριο στεγάζεται σύνδεσμος φιλάθλων ομάδας. Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της ΓΑΔΑ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις