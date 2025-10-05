Πού βρίσκονται οι 25 μεταρρυθμίσεις, τις οποίες δεσμεύτηκε η κυβέρνηση να υλοποιήσει μέχρι το τέλος του χρόνου

Μεταρρυθμιστικό... γκάζι πατάει η κυβέρνηση ως το τέλος του τρέχοντος έτους, με ρυθμό τέσσερις μεταρρυθμίσεις το μήνα (ή μία την εβδομάδα!). Δεν είναι μόνο ότι θέλει να είναι συνεπής με όσα αποφασίσθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο του περασμένου Ιουλίου, όπου και ελήφθη η απόφαση για 25 μεταρρυθμίσεις ως το τέλος του έτους. Είναι και το ότι - όπως θα φανεί και από τη λίστα πιο κάτω - οι μεταρρυθμίσεις αυτές επηρεάζουν διάφορους τομείς της καθημερινότητάς μας.

Ειδικότερα - σύμφωνα με όσα σημείωναν κυβερνητικές πηγές - «η κυβέρνηση παρά το γεγονός ότι είναι πια στον έβδομο χρόνο συνεχίζει την παραγωγή έργου και την προώθηση μεταρρυθμίσεων, οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικά, διοικητικά και κοινωνικά προβλήματα».

Αλλωστε, «ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πάντοτε αποδίδει πολύ μεγάλη σημασία στη λεγόμενη θετική ατζέντα και τις μεταρρυθμίσεις. Είναι πρωθυπουργός που είναι επικεντρωμένος να φέρνει αποτελέσματα και να υλοποιεί όσα έχει υποσχεθεί. Αυτό, άλλωστε, είναι το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημά του απέναντι σε όλους τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς», υπογράμμιζαν οι ίδιες πηγές.

Το βάρος του συντονισμού για την υλοποίηση αυτών των 25 μεταρρυθμίσεων σηκώνουν ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος. «Είναι γνωστό ότι και οι δύο είναι προσηλωμένοι στις μεταρρυθμίσεις και πιστεύουν πολύ στην ανάγκη η κυβέρνηση να επιμένει στην θετική ατζέντα ανεξάρτητα από την πολιτική συγκυρία», ανέφεραν ακόμη οι εν λόγω κυβερνητικές πηγές.

Στην ουσία των μεταρρυθμίσεων, τώρα, είναι χαρακτηριστικό ότι στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο τα τρία πρώτα θέματα αφορούσαν 3 από τις 25 μεταρρυθμίσεις που έχουν ανακοινωθεί.

Η πρώτη αφορούσε την εφαρμογή των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Η δεύτερη ήταν το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας για το καινούργιο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του στρατεύματος και τα στελέχη των Ένοπλων Δυνάμεων, μια «πολύ σημαντική μεταρρύθμιση».

Η τρίτη μεταρρύθμιση ήταν το νομοσχέδιο για τη διευκόλυνση των προϋποθέσεων για νόμιμη μετανάστευση στην Ελλάδα, ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται στη συνέχεια προηγούμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας για την αυστηροποίηση των κανόνων ως προς την παράνομη μετανάστευση.

Επιπλέον, από τον Ιούλιο και μετά οι σημαντικότερες από τις 25 μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν είναι:

- Η στρατηγική για την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, σε συνεδρίαση του ΚΥΣΟΙΠ στις 3 Σεπτεμβρίου.

- Επί θύραις είναι η έναρξη λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων

- Ψηφίσθηκε η εφαρμογή του νέου πειθαρχικού κώδικα των δημοσίων υπαλλήλων με ταχύτερες πειθαρχικές διαδικασίες και αυστηρότερες κυρώσεις.

- Έχει τεθεί σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων και κυρώσεων για την αντιμετώπιση της βίας στα δημόσια πανεπιστήμια.

- Έχουν ξεκινήσει και λειτουργούν ήδη αρκετές κινητές μονάδες υγείας με διαγνωστικές εξετάσεις σε όλες τις μικρές κοινότητες της χώρας.

- Παρουσιάσθηκε το νομοσχέδιο για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό επανεξετάζονται πάνω από 50 ΚΥΑ για απλοποιήσεις αδειοδοτήσεων με βάση τις προτάσεις της επιχειρηματικής κοινότητας.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι άλλες μεταρρυθμίσεις, όπως:

- Η οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα.

- Η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης.

- Ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου χορήγησης της ΚΑΠ (μεταρρύθμιση καθεστώτος επιδοτήσεων).

- Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΛΑΣ.

Ενώ για τις υπόλοιπες προετοιμάζονται και καταρτίζονται τα σχετικά νομοσχέδια που θα προωθηθούν στη Βουλή μέχρι το τέλος του χρόνου. Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι στις αμέσως επόμενες μέρες θα παρουσιασθεί και η μεταρρύθμιση για τις πολεοδομίες.

