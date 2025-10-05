Ανάστατη η Τριφυλία για το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας - Ζητούν αναβάθμιση και όχι υποβάθμιση

Ενα ενδεχόμενο που προκύπτει από τους νέους Οργανισμούς που θα συσταθούν στο ΕΣΥ. Μάλιστα οι διοικήσεις των νοσοκομείων θα πρέπει να έχουν υποβάλει τις προτάσεις τους μέχρι τις 25 Νοεμβρίου, δηλαδή πολύ άμεσα. Η ανησυχία στην τοπική κοινωνία της Κυπαρισσίας και της Τριφυλίας είναι έντονη και εκφράστηκε δυναμικά στην κινητοποίηση της περασμένης Τετάρτης. Ακολούθησε η παρέμβαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων προς τον υπουργό Υγείας που μεταξύ άλλων αναφέρει: «Αναστάτωση υπάρχει στους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας σύστασης νέων οργανισμών στα Νοσοκομεία, οι οποίες προβλέπουν την κατάργηση της Οργανικής αυτοτέλειας των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων και την σύσταση ενιαίων υπηρεσιών (Νοσηλευτική, Τεχνική, Ιατρική, Διοικητική)».

Συμπληρώνοντας σε άλλο σημείο: «Ζητάμε λοιπόν την επαναφορά της νομικής αυτοτέλειας των διασυνδεόμενων νοσοκομείων και μετά την σύσταση νέων οργανισμών. Επ’ ουδενί δεν δεχόμαστε και ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τις τοπικές κοινωνίες και τους εργαζόμενους, να εκδοθούν νέοι οργανισμοί, χωρίς να προβλεφθεί η οργανική αυτοτέλεια των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων με ξεχωριστές υπηρεσίες». Το αίτημα αυτό, για αυτοτέλεια του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας εκφράστηκε ξεκάθαρα από όλους όσους συμμετείχαν στην κινητοποίηση – συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έγινε την Τετάρτη, από τους εργαζόμενους, τους θεσμικούς φορείς, τους απλούς πολίτες. Το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, είναι ένας θεσμός ζωτικής σημασίας για την περιοχή της Τριφυλίας και της ευρύτερης νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, ζώντας στην περιοχή και το βιώνεις και το αισθάνεσαι. Δεν είναι οι στατιστικές και αριθμοί που κάνουν ένα νοσοκομείο αναγκαίο και πολύτιμο για μια περιοχή. Είναι η φροντίδα που απολαμβάνει ο πληθυσμός της περιοχής από αυτό, είναι η μια ζωή που θα σωθεί μετά από ένα τροχαίο, από ένα ατύχημα, από μια καρδιοπάθεια.

Χαρακτηριστική είναι η φράση που ειπώθηκε από την πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Κυπαρισσίας Ξένια Στρατικοπούλου: «Ενα χιλιόμετρο μακριά, ένας κίνδυνος πιο κοντά.» Είναι η περίθαλψη που θα λάβεις εσύ ή κάποιο συγγενικό σου πρόσωπο χωρίς να χρειαστεί να «ξενιτευτείς» δεκάδες χιλιόμετρα μακριά. Από την ίδρυση του, το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας - το οποίο να σημειώσουμε έγινε με δωρεά του αείμνηστου Γεώργιου Αλεξόπουλου και στηρίχτηκε στη συνέχεια μέχρι και σήμερα σε πολλές δωρεές - έχει διαδραματίσει έναν καίριο ρόλο στην παροχή υγειονομικής φροντίδας σε μια περιοχή με περιορισμένη πρόσβαση σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Παρά τις προκλήσεις, οι γιατροί, οι νοσηλευτές και το υπόλοιπο προσωπικό έχουν καταφέρει να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε χιλιάδες ασθενείς, εξυπηρετώντας όχι μόνο την τοπική κοινότητα, αλλά και τους επισκέπτες και τουρίστες της περιοχής. Είναι πασιφανές ότι η ύπαρξη ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού νοσοκομείου στην περιοχή είναι ζωτικής σημασίας. Καλύπτει ένα μεγάλο γεωγραφικό χώρο από τη νότια Ηλεία μέχρι την Πυλία, έναν γεωγραφικό χώρο με άθλιο οδικό δίκτυο στο σύνολο του, με έντονη οικονομική και γεωργική δραστηριότητα, με συνεχώς αυξανόμενη τουριστική επισκεψιμότητα. Για αυτό χρειάζεται η αναβάθμιση του και η υποστήριξη του, η περεταίρω στελέχωση του και ο σύγχρονος εξοπλισμός του, για να παρέχει ακόμη καλύτερες υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας για να εξασφαλίζεται η υγειονομική ασφάλεια της περιοχής. Είναι αναγκαίο να αναβαθμιστεί, όχι να συρρικνωθεί, ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των πολιτών. Η τοπική κοινωνία της Κυπαρισσίας και γενικά της περιοχής δείχνει άμεσα αντανακλαστικά και αντιδρά κάθε φορά που μαύρα σύννεφα πλησιάζουν τον ουρανό του Νοσοκομείου. Δε μπορεί όμως να είναι συνεχώς, σε κάθε μεταρρύθμιση που εξαγγέλλεται, υπό τον φόβο για το νοσοκομείο και το μέλλον του. Πρέπει όλοι οι θεσμικοί φορείς να απαιτήσουν και η Πολιτεία έμπρακτα να αποδείξει και να ενδυναμώσει το Νοσοκομείο ώστε να αποκτήσει σταθερότητα ύπαρξης και λειτουργίας με ξεκάθαρους όρους και προοπτικές.