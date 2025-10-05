Ο τουρισμός της Καλαμάτας περνά από... το στομάχι - Οι τοπικές γεύσεις ως στρατηγικό πλεονέκτημα

Στο κέντρο αυτής της συζήτησης, η εστίαση καταλαμβάνει ξεχωριστή θέση, καθώς αναδεικνύεται σε έναν από τους ισχυρότερους «πρεσβευτές» της πόλης. Η τοπική γαστρονομία, οι παραδοσιακές συνταγές και τα προϊόντα της Μεσσηνιακής γης αποσπούν θετικά σχόλια από τους επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας πως η γεύση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Την ίδια στιγμή όμως, οι επαγγελματίες του χώρου αντιμετωπίζουν προκλήσεις που σχετίζονται με το υψηλό κόστος και την έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων, παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιβίωση μιας επιχείρησης.

Τα παραπάνω επιβεβαίωσε μιλώντας στην “Ε” o συνιδρυτής του Σχολείου Τουρισμού Καλαμάτας και πολύπειρος σε θέματα της εστίασης Ανδρέας Ζαγάκος, παρουσιάζοντας μας παράλληλα από την οπτική του τα “θέλω” των επισκεπτών, σχετικά με το γευστικό τοπίο της πόλης.

ΣΕ ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ, ΑΛΛΑ…

«Η μελέτη του Σωτήρη Βαρελά έδειξε ότι η εστίαση έχει μια αποδοχή σχεδόν καθολική από τους επισκέπτες της πόλης, όντας από τα ισχυρά χαρτιά της περιοχής μας» σχολίασε, τονίζοντας πως αυτή προκύπτει μέσα από τη χρήση των τοπικών προϊόντων. «Είναι κάτι που έθιξαν πολλοί επισκέπτες της πόλης, όπως και τις πιο τσιμπημένες τιμές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι παγκόσμιο φαινόμενο πια για τον κλάδο αλλά και γενικά για τον τουρισμό» σχολίασε, τονίζοντας πως ναι μεν η εστίαση είναι σε καλό δρόμο -εν μέσω κάποιων βελτιώσεων που είναι αναγκαίες- αλλά χρειάζεται την κατανόηση και την ενίσχυση των μηχανισμών, καθώς δεν υπάρχει ακόμα κανένα πρόγραμμα οικονομικής στήριξης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και κανένα χρηματοδοτικό εργαλείο από το κράτος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. «Παράλληλα, οι τράπεζες για το 80% των ελεύθερων επαγγελματιών και πολύ περισσότερο για τους επαγγελματίες της εστίασης έχουν κλείσει ασφυκτικά την κάνουλα χρηματοδότησης» πρόσθεσε, εκτιμώντας πως θα μπορούσαν να υπάρξουν τρόποι ενίσχυσης με ποσά που να μην είναι υπέρογκα, έτσι ώστε ο αναπτυξιακός μοχλός της εστίασης -των χιλιάδων εργαζομένων- να μπορέσει να περάσει τις δύσκολες στιγμές που βιώνει. «Πολλά καταστήματα ενδεχομένως να μην τα καταφέρουν στην καινούργια μέρα, όμως επειδή έχουμε θετική ανταπόκριση από τους επισκέπτες, νομίζω πως πρέπει να αγωνιστούμε για να διατηρηθεί, και οι επαγγελματίες αλλά και οι φορείς που εμπλέκονται» παρατήρησε.

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Η ΓΟΥΡΝΟΠΟΥΛΑ

Σχετικά με τα τοπικά προϊόντα και αν οι επιχειρήσεις της Καλαμάτας επενδύουν σε αυτά, ο κ. Ζαγάκος σχολίασε πως πρόκειται για μια τάση που αυξάνεται όλο και περισσότερο. «Δεν αφορά την πλειοψηφία αλλά κάθε μέρα ανεβαίνει γιατί υπάρχει ζήτηση κυρίως από επισκέπτες, τόσο για τα προϊόντα (φαγητό & ποτό), όσο και για τις τοπικές συνταγές» επεσήμανε, εκτιμώντας πως τα θέλω του κόσμου δείχνουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθηθεί. «Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν από το πρωινό και τα σνακ, μέχρι το κυρίως γεύμα» συμπλήρωσε, διευκρινίζοντας πως η συγκεκριμένη τάση δεν είναι τοπικό φαινόμενο αλλά παγκόσμιο. Για τις τοπικές νοστιμιές που κάνουν «γκελ» στους επισκέπτες, ο Ανδρέας Ζαγάκος ξεκαθάρισε πως η γουρνοπούλα με την τραγανή πέτσα είναι με διαφορά πρώτη στις προτιμήσεις, μέσα από διάφορες μορφές. Ο ίδιος υπενθύμισε τη φράση του σεφ Στέλιου Μπαρμπέα στην εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, ο οποίος παρατήρησε πως είναι «εξαιρετικά τα τοπικά προϊόντα, αλλά εξαιρετικές είναι και οι τοπικές δημιουργίες -με τα τοπικά προϊόντα». «Είναι σημαντικό να βασανίσουμε το μυαλό μας, και οι επαγγελματίες και οι άνθρωποι στις κουζίνες, προσφέροντάς τα μέσα από τοπικές συνταγές» συνέχισε, ενημερώνοντας πως ακολουθεί το παστό, οι καγιανάδες, τα λαλάγγια και οι ελιές, τις οποίες αναζητούν κυρίως οι ξένοι επισκέπτες. «Ολοι οι ξένοι που κάθονται σε ένα τραπέζι ζητούν σχεδόν πάντα μια μερίδα ελιές, ύλη που πρέπει να προσέξουμε ως προς την ποιότητα αλλά και τον τρόπο παρουσίασης, έτσι ώστε να είναι ελκυστική και η φωτογραφία που θα ταξιδέψει μέσω των social να επιβεβαιώσει το πιο ισχυρό brand της περιοχής» σχολίασε.

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΧΕΙΜΑΣΗΣ

Αναφορικά με τον τουρισμό παραχείμασης, μοντέλο το οποίο “τρέχει” ήδη το νότιο Αιγαίο και η Κρήτη, προσελκύοντας μεταξύ άλλων συνταξιούχους από την Σκανδιναβία και την κεντρική Ευρώπη, ο Ανδρέας Ζαγάκος έχει σταθεί πολλές φορές σε αυτό, ώστε να ενισχυθεί το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου. Βάσει της παρουσίασης, ο ίδιος εκτίμησε πως δόθηκε ο τόνος πως η περιοχή μπορεί να εκμεταλλευτεί λόγω κλιματολογικών συνθηκών το εν λόγω είδος, αρκεί να στραφεί το βλέμμα σε αυτή την κατεύθυνση. «Νομίζω πως πρέπει να υπάρξει μια συντονισμένη δραστηριότητα γι’ αυτό το θέμα», πρόσθεσε, λέγοντας πως η πρόσφατη συμμετοχή του Δήμου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση IFTM – Top Resa στο Παρίσι όπως και άλλες που προγραμματίζονται, συντελούν σε αυτό το σκέλος. «Βέβαια, καθοριστικό ρόλο θα παίξει και η αναβάθμιση του αεροδρομίου, καθώς οι πτήσεις σταματούν τον Νοέμβριο και αρχίζουν πάλι τον Φεβρουάριο. Θα πρέπει έτσι σε εσωτερικό επίπεδο να δουλέψουμε σε αυτό το κομμάτι, κυρίως με ανοιχτά καταστήματα και ξενοδοχειακές μονάδες. Προφανώς το κόστος του να μένει μια επιχείρηση ανοιχτή αν δεν έχει επαγγελματικό αντικείμενο είναι βαρύ, όμως χρειάζεται μια “επένδυση” και σε αυτό το σκέλος» δήλωσε.

ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2026 ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Τέλος, σχετικά με το 11ο Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας, ο Ανδρέας Ζαγάκος ενημέρωσε πως υπάρχει η σκέψη να πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαρτίου του 2026, εποχή που γινόταν και παλιότερα καθώς στις αρχές της διοργάνωσης λάμβαναν χώρα δύο Σ.Τ. το χρόνο (1 στην αρχή της σεζόν και ένα στο τέλος). Υπενθυμίζεται πως το 10ο Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τον Δεκέμβριο του 2024 με κεντρικό σύνθημα «Early Bird», συγκεντρώνοντας πάνω από 450 άτομα από τη Μεσσηνία και άλλες περιοχές της χώρας.