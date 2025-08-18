Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Η 47χρονη είχε καταγγείλει τον 28χρονο ότι την παρακολουθούσε (βίντεο)

Σοκάρει η νέα γυναικοκτονία, που σημειώθηκε το πρωί στο Χαλάνδρι. Θύμα μία 47χρονη γυναίκα και φερόμενος ως δράστης ένας 28χρονος.

Tη σορό της αδικοχαμένης γυναίκας που σύμφωνα με μαρτυρία, δολοφονήθηκε άγρια από τον σύντροφό της, παρέλαβαν το μεσημέρι οι ιατροδικαστές που κατέφθασαν στο σημείο της τραγωδίας για να τη μεταφέρουν στο νεκροτομείο.

Η νέα γυναικοκτονία σε δημόσια θέα, σημειώθηκε, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας, στην οδό Στρατηγού Δήμου Ρουμπέση στο Χαλάνδρι, όταν ο 28χρονος άνδρας που συνελήφθη από τους αστυνομικούς μαχαίρωσε θανάσιμα την 47χρονη γυναίκα στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένη από πολλαπλές μαχαιριές. Αυτόπτης μάρτυρας που άκουσε τις φωνές της για βοήθεια περιγράφοντας ότι το θύμα, στις τελευταίες της στιγμές, φώναζε «βοήθεια, βοήθεια. Κρατάει μαχαίρι».

Αμέσως κάλεσε το 100, αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά μια και η γυναίκα είχε χάσει τη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο τους διατηρούσαν ερωτική σχέση, ενώ στις 19 Μαρτίου η γυναίκα είχε καταγγείλει στο αστυνομικό τμήμα του Χαλανδρίου ότι ο σύντροφός της την παρακολουθούσε.

