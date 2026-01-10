Δρ. Μαρίνος Σιζόπουλος: Κύπρος: Μια μακρά πορεία προδοσίας (1955-1974)



Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Παπαζήση το βιβλίο του Μαρίνου Σιζόπουλου «Κύπρος: Μια μακρά πορεία προδοσίας (1955-1974). Γεωστρατηγικά δεδομένα, συμφέροντα και η τουρκική πολιτική στην ανατολική μεσόγειο». Σε μια εποχή ασύμμετρων απειλών σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου και της Ελλάδας από την επεκτατική πολιτική της Τουρκίας, η ιστορική αυτογνωσία είναι επιβεβλημένη αναγκαιότητα.

Η σε βάθος αντικειμενική διερεύνηση των γεγονότων που οδήγησαν στην προδοσία του 1974, το πραξικόπημα της χούντας των Αθηνών σε βάρος του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και η τουρκική εισβολή με την κατάληψη του 37% του εδάφους της Κύπρου, δεν αποσκοπεί στον διχασμό, στην ανάξεση πληγών του παρελθόντος ή υπονόμευσης της ενότητας του λαού. Αποσκοπεί στην ενημέρωση της νέας γενιάς, τον παραδειγματισμό και την αποφυγή διάπραξης των ίδιων ή παρόμοιων λαθών, τα οποία θα θέσουν σε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο τη φυσική, εθνική και θρησκευτική επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού.

Η παρούσα έρευνα αρχίζει από το 1955 όταν οι Βρετανοί λόγω της έναρξης του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ ενέπλεξαν την Τουρκία ως ενδιαφερόμενο μέρος στο Κυπριακό και καταγράφει όλα τα σημαντικά γεγονότα τα οποία επακολούθησαν μέχρι και το 1974.

Η συγγραφή του βιβλίου στηρίζεται σε στοιχεία τα οποία καταγράφτηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής για τον Φάκελο της Κύπρου της Κυπριακή Βουλής, της οποίας πρόεδρος ήταν ο συγγραφέας, από μεγάλο όγκο εγγράφων, αλλά και από καταθέσεις ατόμων τα οποία είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στα γεγονότα της επίμαχης περιόδου.

Ο συγγραφέας, με ψύχραιμη ματιά και πλήρη διαφάνεια, αναδεικνύει τα αίτια και τα αιτιατά που οδήγησαν στην προδοσία του 1974, τους στρατηγικούς στόχους της Τουρκίας και την τακτική που ακολουθεί με ιδιαίτερη συνέπεια για την υλοποίησή τους, καθώς και ποια θα πρέπει να είναι η ακολουθητέα πολιτική για την αποτελεσματική αντιμετώπισή της.

Βιογραφικό

Ο Δρ. Μαρίνος Σιζόπουλος γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1957 στη Λευκωσία. Έζησε τα πρώτα παιδικά του χρόνια στη Λεμεσό και στη συνέχεια στο χωριό Διόριος της επαρχίας Κερύνειας μέχρι την τουρκική εισβολή το 1974. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Αρρένων Κύκκου το 1975 και μετά την ολοκλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων το 1977, φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από την οποία αποφοίτησε τον Ιούλιο του 1983. Το 1988 απέκτησε την ειδικότητα του δερματολόγου – αφροδισιολόγου από τη Δερματολογική Κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το 1991 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ ιατρικής. Ιατρικές εργασίες και μελέτες του έχουν ανακοινωθεί σε ιατρικά συνέδρια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και δημοσιευτεί σε ιατρικά περιοδικά. Από το 1988 εργάζεται ως ιδιώτης γιατρός με έδρα τη Λεμεσό. Ξεκίνησε την πολιτική του δράση το 1973 με την ένταξή του στη Σοσιαλιστική Νεολαία ΕΔΕΝ. Διετέλεσε γενικός γραμματέας της Φοιτητικής Οργάνωσης «ΑΓΩΝΑΣ» Θεσσαλονίκης, πρόεδρος της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων Θεσσαλονίκης, της Ένωσης Κυπρίων Βορείου Ελλάδας και του Παγκυπρίου Συλλόγου Ασκούμενων Ιατρών. Στην ΕΔΕΚ διετέλεσε γραμματέας της κομματικής οργάνωσης Θεσσαλονίκης (1979-1984, 1986-1988), μέλος της Γραμματείας της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού (1988-1990), επαρχιακός γραμματέας Λεμεσού (1990-95), γενικός γραμματέας (1995-2000), δεύτερος (2000-2003) και πρώτος της αντιπρόεδρος (2003-2012), αναπληρωτής πρόεδρος (2012-2015), και τέλος πρόεδρος του Κόμματος από την 1η Μαρτίου 2015 μέχρι και την 1η Ιουνίου 2025.Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου από το 1992. Βουλευτής της εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού στο διάστημα 2003-2011 και από το 2016 μέχρι σήμερα. Την περίοδο 2003-2006 διετέλεσε μέλος της αντιπροσωπείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ενώ την περίοδο 2006-2011 διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής για τον Φάκελο της Κύπρου. Από το 2016 είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής των Αντιπροσώπων.