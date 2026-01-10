Καλαμάτα: Ληστεία σε οικία 84χρονου από κουκουλοφόρους



Ειδικότερα στις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης δύο άγνωστοι δράστες φορώντας κουκούλες εισήλθαν σε ισόγεια κατοικία από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα και άρχισαν να κάνουν άνω κάτω το σπίτι για χρήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Ο 84χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού που κοιμόταν από τον θόρυβο ξύπνησε και αντιλήφθηκε την παρουσία τους, όμως πριν προλάβει να καλέσει σε βοήθεια, ο ένας από τους δύο τον ακινητοποίησε και ο δεύτερος συνέχισε να ερευνά στο σπίτι.

Η λεία των δύο κουκουλοφόρων ήταν 300 ευρώ, τα οποία πήραν και τράπηκαν σε φυγή.

Ο ηλικιωμένος δεν τραυματίστηκε, αλλά ένιωσε για λίγη ώρα τον τρόμο μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Στη συνέχεια κατήγγειλε το περιστατικό κλοπής στην Αστυνομία, που συνεχίζει τις έρευνες για την εξιχνίαση, με την προανάκριση να διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.