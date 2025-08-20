Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους 46χρονη για την επίθεση με χλωρίνη σε βάρος 38χρονου

Ελεύθερες αφέθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια η 46χρονη που κατηγορείται ότι πέταξε καυστικό υγρό και συγκεκριμένα χλωρίνη στο πρόσωπο 38χρονου, καθώς και η 44χρονη η οποία φέρεται να της προμήθευσε το καυστικό υγρό.