InnoHealth Forum 2025: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Υγείας θα μειώσει τις δαπάνες κατά 25%

Τα ψηφιακά εργαλεία στον χώρο της υγείας και η αξιοποίηση της καινοτομίας συνιστούν μια «ήσυχη επανάσταση» στην υγεία, ανοίγοντας τον δρόμο για καλύτερες υπηρεσίες και πιο αποδοτικά συστήματα.

Υπολογίζεται ότι 20% έως 25% των δαπανών στα συστήματα Υγείας σπαταλώνται, ενώ η σωστή διαχείριση και η αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές εξοικονομήσεις πόρων.

Η Ευρώπη διαθέτει αρκετά κονδύλια στον τομέα της καινοτομίας, το ερώτημα είναι αν αυτά πιάνουν τόπο και η απάντηση δεν είναι σαφής, ανέφερε ο Δημήτριος Τσιόδρας, ευρωβουλευτής, εκπρόσωπος τύπου Ευρωομάδας ΝΔ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα «Δημόσια Υγεία και One Health σε Μετάβαση: Ευρωπαϊκές Πολιτικές, Καινοτομία και Ανθεκτικότητα», η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του InnoHealth Forum 2025.

«Έχουμε χρήματα και υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό, η αγορά όμως είναι κατακερματισμένη», ανέφερε ο κ. Τσιόδρας, τονίζοντας την ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας και τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς καινοτομίας.

Τόνισε ότι η Ευρώπη διαθέτει πολιτικές πρόληψης, με νέα προγράμματα για τον καρκίνο και τα καρδιαγγειακά, σημειώνοντας ότι 5.000 Ευρωπαίοι πεθαίνουν καθημερινά από καρδιαγγειακά νοσήματα.

Παράλληλα, επεσήμανε την εξάρτηση της Ευρώπης από την Ασία σε φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, υπογραμμίζοντας ότι ειδικά για τα κρίσιμα φάρμακα εξετάζονται τρόποι επάρκειας. Στον τομέα της ογκολογίας, καταγράφονται ήδη 800 νέα φάρμακα που δοκιμάζονται κλινικά, την ώρα που πάνω από 50.000 ασθενείς στην Ευρώπη τα τελευταία 4 χρόνια δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν σε μελέτες, καθώς οι φαρμακευτικές εταιρείες στρέφονται σε ΗΠΑ και Ασία.

Ο Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εστίασε στην Ενιαία Υγεία (One Health), η οποία είναι μια προσέγγιση που αναγνωρίζει τη στενή σύνδεση και αλληλεξάρτηση της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος και προωθεί μια ολιστική προσέγγιση στην υγεία. Και σε αυτή την αλυσίδα πρέπει να λειτουργούν σωστά όλοι οι κρίκοι. Πρόκειται, είπε, για μια διεπιστημονική στρατηγική που ακολουθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, με στόχο την εξασφάλιση καθαρού νερού, αέρα, ασφαλών τροφίμων και βιώσιμου περιβάλλοντος.

Ο πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθηγητής Αριστείδης Ζιμπής χαρακτήρισε τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως μια «ήσυχη επανάσταση» που αλλάζει το τοπίο στον χώρο της υγείας. Είναι μια πρόκληση που πρέπει να προλάβουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ζίμπης. Υπογράμμισε τον ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας στην εφαρμογή της Ενιαίας Υγείας, τονίζοντας ότι η αξιοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται επιτρέπουν τη μελέτη δεικτών, την έγκαιρη πρόληψη και την πρόβλεψη θεραπευτικών μέτρων και έτσι ωφελείται τόσο ο ασθενής όσο και τα συστήματα Υγείας.

Στα νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, το ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» στα ΤΕΠ, η Τηλειατρική, η αξιολόγηση των υπηρεσιών Υγείας από τους ασθενείς, αναφέρθηκε η Εύη Δραμαλιώτη, γενική γραμματέας Συντονισμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω».

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ψηφιακά εργαλεία στον χώρο της υγείας που πριν από 10 χρόνια δεν είχαμε καν σκεφθεί, ανέφεραν οι ομιλητές και το διακύβευμα είναι σαφές: αν δεν «προλάβουμε το τρένο της τεχνολογίας», θα χαθεί η ευκαιρία για μια ολιστική και αποδοτική προσέγγιση στην υγειονομική φροντίδα, ανέφεραν οι ομιλητές.

Φορείς από 7 χώρες παρουσίασαν τα καινοτόμα προϊόντα τους

Το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου στον προηγμένο κόμβο ψηφιακής καινοτομίας - Πάρκο Καινοτομίας JOIST στη Λάρισα συναντήθηκαν επιχειρήσεις, startups, ερευνητές και ακαδημαϊκά ιδρύματα και παρουσιάστηκαν σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και λύσεις, συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στο πλαίσιο του InnoHealth Forum 2025.

Εκπρόσωποι Οργανισμών από 7 χώρες παρουσίασαν καινοτόμα προϊόντα και περισσότερα από 700 άτομα ήρθαν σε επαφή, αντάλλαξαν απόψεις, ανοίγοντας δρόμους συνεργασίας. Συζήτησαν για την υποβολή κοινών προτάσεων και έργων ύψους 1 δισ. ευρώ, προκειμένου να εξελίξουν την τεχνολογία στον τομέα της υγείας.

Είναι η έκτη φορά που διοργανώνεται το InnoHealth Forum στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST στη Λάρισα. Στόχος είναι να μπορέσουμε να συνδέσουμε την καινοτομία, την τεχνολογία και τους ανθρώπους της επιχειρηματικότητας προκειμένου να παράξουν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον προϊόν που θα έχει οφέλη για το κοινωνικό σύνολο, ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Τάσος Βασιλειάδης, Ιδρυτής και CEO στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST. «Εμείς, βοηθάμε επιχειρήσεις να βρουν συνεργασίες στο εξωτερικό, περίπου σε 40 χώρες που συνεργαζόμαστε, και να αντλήσουν κεφάλαια που στηρίζουν την καινοτομία» τόνισε.

Ο κ. Βασιλειάδης πρόσθεσε ότι πέρυσι στο InnoHealth Forum οι φορείς που συμμετείχαν δημιούργησαν περισσότερα από 15 consortium σε πανευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να συνεργαστούν πάνω σε καινοτόμες τεχνολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν στον χώρο της υγείας.

Παράλληλα ο κ. Βασιλειάδης σημείωσε ότι το βασικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι δεν έχουμε νεοφυείς επιχειρήσεις και δεν έχουμε την κατάλληλη εκπαίδευση και κουλτούρα για την αξιοποίηση της καινοτομίας. Ωστόσο, ανέφερε ότι υπάρχουν πράγματα στη χώρα μας που έχουν προχωρήσει αρκετά και γίνονται καλύτερα από άλλες ανεπτυγμένες χώρες, όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και άλλα που έχουμε μείνει πίσω.

