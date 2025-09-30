Χοιρινό µε σέλινο

Υλικά

1 κιλό χοιρινό, λαιμό, χωρίς κόκαλο

2 κιλά σέλινο ή σέλερι (ή και τα δυο)

500 γρ. πράσα

(2 καρότα τριμμένα *προαιρετικά

2 πατάτες κομμένες σε κύβους *προαιρετικά)

3-4 φρέσκα κρεμμυδάκια

1 κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο

1/2 ματσάκι άνηθο

1/2 φλ. ελαιόλαδο

2 κουτ. αλεύρι (μπορείτε να βάλετε gluten free)

1 λίτρο νερό

αλάτι

πιπέρι

Για το αυγολέμονο

ξύσμα λεμονιού, από 2 λεμόνια

χυμό λεμονιού, από 2 λεμόνια

2 αυγά, μεσαία

αλάτι

πιπέρι



ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Τοποθετούμε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά με λίγο λάδι και σοτάρουμε για λίγα λεπτά το χοιρινό κομμένο σε μικρά κομμάτια μέχρι να πάρει χρώμα.

Τοποθετούμε μια κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο.

Κόβουμε τα πράσα σε ροδέλες και τα κρεμμύδια, (τις πατάτες και μαζί με τα τριμμένα καρότα *προαιρετικά) τα βάζουμε στην κατσαρόλα. Ανακατεύουμε και αφήνουμε 3-4 λεπτά να μαλακώσουν.

Βάζουμε το κρέας, ρίχνουμε το αλευράκι και προσθέτουμε το νερό, αλάτι και πιπέρι.

Χαμηλώνουμε σε μέτρια φωτιά και σιγοβράζουμε για 1 ώρα.

Προσθέτουμε στην κατσαρόλα τα φύλλα από το σέλινο σε κομμάτια, τον άνηθο ψιλοκομμένο χωρίς τα κοτσάνια και ανακατεύουμε. Καλύπτουμε με το καπάκι και σιγοβράζουμε για επιπλέον 20 λεπτά.

Για το αυγολέμονο

Σε ένα μπολ βάζουμε το ξύσμα και τον χυμό από τα λεμόνια, τα αυγά, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε καλά με ένα σύρμα χειρός.

Προσθέτουμε σιγά-σιγά στο μπολ 3 κουτάλες από το ζουμί της κατσαρόλας και ανακατεύουμε συνέχεια.

Μεταφέρουμε το αυγολέμονο στην κατσαρόλα με το χοιρινό και ανακατεύουμε ανακινώντας την κατσαρόλα. Μόλις αρχίσει να σιγοβράζει αφαιρούμε από τη φωτιά.

Πηγή: bestnews.gr