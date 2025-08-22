Άγρια δολοφονία στον Βόλο: 40χρονος σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του στην είσοδο της πολυκατοικίας τους και τράπηκε σε φυγή

Σοκαριστικό έγκλημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στον Βόλο, όπου άνδρας δολοφόνησε τη σύζυγό του και αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr, πρόκειται για ζευγάρι αλβανικής υπηκοότητας, με τέσσερα παιδιά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας και η σύζυγός του ήταν στο σπίτι τους σε πολυκατοικία, όπου άρχισαν να τσακώνονται. Στη συνέχεια κατέβηκαν κάτω και συνέχισαν να μαλώνουν, με τον άνδρα, 40 ετών, να σκοτώνει -πιθανότατα με αιχμηρό αντικείμενο- την 36χρονη σύζυγό του στην είσοδο της πολυκατοικίας. Ένα από τα παιδιά τους φέρεται να είδε το συμβάν, με τον πατέρα της να σκοτώνει τη μητέρα της με μαχαίρι.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.