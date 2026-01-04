Η τελευταία εμφάνιση onair του Γιώργου Παπαδάκη πριν από 13 μέρες - «Να πω κάτι που μου έλειψε;...Καλημέρα Ελλάδα!» (Βίντεο)

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του ξαφνικού θανάτου του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη , ο οποίος επί 34 χρόνια συνεχόμενα βρισκόταν στα σπίτια μας μέσω της εκπομπής του.

Τον Ιούλιο του 2025 αποφάσισε ότι δεν θα συνεχίσει την τηλεόραση και την πρωινή ζώνη, αλλά συχνά πυκνά εμφανιζόταν στον αέρα για πολιτικές τοποθετήσεις και σχολιασμούς.

Η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση ωστόσο, ήταν πριν από 13 μέρες στον τηλεμαραθώνιο του ANT1, αναφέρει το reader.

«Μου επιτρέπεται να πω κάτι που θέλω, που είναι το μοναδικό που μου λείπε; Καλημέρα Ελλάδα! Να σας καλημερίσουμε,να σας καλωσορίσουμε και να δεσμευτείτε ότι θα συμμετάσχετε σε αυτό τον τηλεμαραθώνιο που σαν στόχο έχει περισσότερα χαμόγελα στα παιδιά και λιγότερα θλιμμένα πρόσωπα», είπε μεταξύ άλλων ο παρουσιαστής.

Ο Γιώργος Παπαδάκης μάλιστα δήλωσε ότι είχε κάνει πολλούς τηλεμαραθωνίους και ότι η ανταπόκριση στην προσπάθεια στήριξης των παιδιών που έχουν ανάγκη ήταν πάντοτε τεράστια.

Δείτε το βίντεο: