Πρόεδρος Σωματείου “Kids Save Lives”: Σε 3 με 5 λεπτά από το συμβάν, αν φτάσει απινιδωτής, οι πιθανότητες επιστροφής στη ζωή αγγίζουν το 70%

Μιλώντας για τον εκλιπόντα που στη διάρκεια της θητείας του είχε συμβάλλει στη μείωση του ΦΠΑ στο 6% κάνοντας τους απινιδωτές πιο προσιτούς, τόνισε ότι η χώρα παραμένει πίσω σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες και ότι «χρειάζεται άμεσα 5.000».
Όπως τόνισε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», η προσπάθεια που ξεκίνησε από τον αείμνηστο πολιτικό πριν από τέσσερα χρόνια είχε σαν στόχο να γεμίσει η χώρα με απινιδωτές, αριθμός που σήμερα φτάνει κοντά στους 3.000.
«Το Kids Save Lives από το 2016 φροντίζει για την ανάπτυξη του δικτύου απινιδωτών» ανέφερε ο κ. Στεφανάκης προσθέτοντας ότι ο αείμνηστος πολιτικός αμέσως κατάλαβε πόσο σημαντικό ήταν να μειωθεί το ΦΠΑ των αναπληρωτών έτσι ώστε να γίνουν πιο οικονομικοί.