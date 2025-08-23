Πρόεδρος Σωματείου “Kids Save Lives”: Σε 3 με 5 λεπτά από το συμβάν, αν φτάσει απινιδωτής, οι πιθανότητες επιστροφής στη ζωή αγγίζουν το 70%

Με αφορμή τον αδόκητο χαμό του 59χρονου Απόστολου Βεσυρόπουλου που πέθανε από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια διακοπών στη Σιθωνία Χαλκιδικής, σε κατάστημα που δε διέθετε απινιδωτή, ο πρόεδρος του Σωματείου “Kids Save Lives” Αναστάσης Στεφανάκης υπογράμμισε την ανάγκη αύξησης τους σε όλη την Ελλάδα.

Μιλώντας για τον εκλιπόντα που στη διάρκεια της θητείας του είχε συμβάλλει στη μείωση του ΦΠΑ στο 6% κάνοντας τους απινιδωτές πιο προσιτούς, τόνισε ότι η χώρα παραμένει πίσω σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες και ότι «χρειάζεται άμεσα 5.000».

Όπως τόνισε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», η προσπάθεια που ξεκίνησε από τον αείμνηστο πολιτικό πριν από τέσσερα χρόνια είχε σαν στόχο να γεμίσει η χώρα με απινιδωτές, αριθμός που σήμερα φτάνει κοντά στους 3.000.

«Το Kids Save Lives από το 2016 φροντίζει για την ανάπτυξη του δικτύου απινιδωτών» ανέφερε ο κ. Στεφανάκης προσθέτοντας ότι ο αείμνηστος πολιτικός αμέσως κατάλαβε πόσο σημαντικό ήταν να μειωθεί το ΦΠΑ των αναπληρωτών έτσι ώστε να γίνουν πιο οικονομικοί.