Κυπαρισσία: Παρουσιάστηκε η «Ακίδα» της Φραγκίσκας Ζάρπα

Στο φουαγιέ του ξενοδοχείου Απόλλων βρίσκονται εκτεθειμένα 22 από τα σχέδια που συνοδεύουν τα ποιήματα του βιβλίου και θα παραμείνουν έως και τις 15 Οκτωβρίου. Η εκδήλωση έγινε με απέραντη θέα στο Ιόνιο, με τη συμμετοχή πολλών Τριφύλιων αυτοδιοικητικών, λογοτεχνών, εικαστικών, εκπαιδευτικών, επιχειρηματιών και πλήθος κόσμου. Ο δικηγόρος Ηλίας Γιαννόπουλος συντόνισε την εκδήλωση, ο Ζωγράφος Τάσος Αριδάς σχολίασε τα σχέδια και τη σύνδεσή τους με τα ποιήματα της συλλογής, η φιλόλογος Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, μέσω ενός ευρηματικού διαλόγου με την ποιήτρια, παρουσίασε το βιβλίο. Ο φαρμακοποιός Γεώργιος Σαμπαζιώτης, η εκπαιδευτικός, υπεύθυνη του Παραρτήματος Τριφυλίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, Γαρυφαλλιά Τεριζάκη, ο φιλόλογος Χρήστος Χήναρης και η ιδιοκτήτρια του Ξενοδοχείου Γεωργία Χριστοδούλου απήγγειλαν με ιδιαίτερο και μοναδικό τρόπο ποιήματα. Ακολούθησε συζήτηση με το κοινό με ενδιαφέρουσες επισημάνσεις και παρεμβάσεις.

Η «Ακίδα» είναι ένα έργο αιχμηρό και τρυφερό μαζί, μια ποιητική κατάθεση ψυχής που κουβαλά στιγμές μνήμης του παρελθόντος, συναισθήματα, φιλοσοφική διάθεση. Στίχοι που ξυπνούν τις αισθήσεις, ανοίγουν πληγές αλλά και τις γιατρεύουν ή τις ξορκίζουν με τον τρόπο της ποίησης. Στίχοι και σχέδια σε συνοδοιπορία, 13 χρόνια σχέδια και 3 χρόνια ποιήματα, ίδιας φιλοσοφίας, με το ένα είδος να συνυπάρχει με το άλλο, χωρίς να έγινε το ένα για το άλλο, ένα ημερολόγιο στιγμών ζωής και ανάγκης έκφρασης, με το σχήμα του κύκλου να κυριαρχεί στα σχέδια και να ερμηνεύεται από τα ποιήματα.