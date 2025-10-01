Οι χαμένες επιδοτήσεις πλήττουν την ελαιοπαραγωγή

Λήγει αύριο η διορία που έχει δώσει η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρα μας, προκειμένου να κατατεθεί το νέο πλαίσιο διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων. Μετά το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως, τα περιθώρια έχουν στενέψει. Οι συζητήσεις εδώ και μήνες «δίνουν και παίρνουν», αλλά αποτέλεσμα ακόμα δεν έχει προκύψει. Οι διαβεβαιώσεις των κυβερνητικών παραγόντων γίνονται περισσότερο για να τις ακούν οι ίδιοι και να παίρνουν θάρρος. Τα πράγματα είναι δύσκολα, με τον κίνδυνο απώλειας πόρων να είναι κάτι περισσότερο από πιθανός.

Όπως υποστηρίζουν πολλοί, το ζήτημα δεν είναι αν οι Έλληνες αγρότες θα χάσουν, αλλά πόσα θα χάσουν. Η διαπραγμάτευση, δηλαδή, έχει να κάνει με το ποσό που τελικά θα χαθεί από τους αγρότες και την ελληνική οικονομία. Η απάντηση θα γίνει γνωστή σε βάθος χρόνου και θα αποτυπωθεί στους λογαριασμούς των αγροτών το επόμενο διάστημα. Το πότε, βέβαια, θα μπει και αυτή η πετσοκομμένη επιδότηση στους λογαριασμούς είναι και αυτό ζητούμενο, μιας και οι πληρωμές εδώ και μήνες έχουν παγώσει. Το αν θα δοθεί προκαταβολή τέλος Οκτωβρίου, όπως γινόταν εδώ και χρόνια, φέτος είναι αμφίβολο.

Οι ελαιοπαραγωγοί της Μεσσηνίας χρησιμοποιούσαν τα λεφτά της επιδότησης του Οκτωβρίου ως κεφάλαιο κίνησης. Πλήρωναν, δηλαδή, τα πρώτα εργατικά και τον εξοπλισμό, προκειμένου να ξεκινήσει η συγκομιδή. Οι εξελίξεις που έχουν διαμορφωθεί δημιουργούν ανησυχία και ανασφάλεια. Θα υπάρξουν αυτά τα λίγα, έστω, χρήματα για να μπορέσουν να ξεκινήσουν; Ή θα πρέπει να βρουν με άλλον τρόπο τα αναγκαία κεφάλαια; Αντιλαμβάνεται ο καθένας τι σημαίνει αυτό και τι συνέπειες θα υπάρξουν στην πορεία του προϊόντος. Επιστρέφουμε σε εποχές όπου το ελαιόλαδο προπωλούνταν για να μπορέσει να γίνει η συγκομιδή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ποια τιμή να κρατηθεί και ποια αξία του προϊόντος να διασφαλιστεί;

Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί κάποιοι δεν μπόρεσαν –ή δεν ήθελαν– να αντιμετωπίσουν τις χρόνιες παθογένειες στο χώρο των επιδοτήσεων, αλλά άφησαν επιτήδειους να ξεχειλώσουν το σύστημα και να τινάξουν στον αέρα ένα κρίσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για τους αγρότες. Οι επιδοτήσεις δεν είναι πολυτέλεια, ούτε μέτρο για να ζουν πολυτελώς διάφορα «λαμόγια», αλλά ζωτικής σημασίας εργαλείο για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και των ανθρώπων του μόχθου. Τα ποσά που θα χαθούν δεν θα λείψουν από τα μπουζούκια, όπως ισχυρίζονται διάφοροι άσχετοι του γνωστού πολιτικοοικονομικού συστήματος του κέντρου των Αθηνών, αλλά από ανθρώπους που τα χρειάζονται για να συνεχίσουν να παράγουν.

