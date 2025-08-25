Επεκτείνεται ο έλεγχος στις αγροτικές αποζημιώσεις – Στο μικροσκόπιο και ο ΕΛΓΑ

Σε διεύρυνση των ελέγχων που αφορούν τις αγροτικές αποζημιώσεις προχωρά η αρμόδια επιτροπή, μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με το άνοιγμα και των βιβλίων του ΕΛΓΑ.

Οι έλεγχοι εστιάζουν σε δικαιούχους αποζημιώσεων λόγω φυσικών καταστροφών, όπως οι πυρκαγιές του καλοκαιριού 2023 και οι πλημμύρες “Daniel” και “Elias”.

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι που αποζημιώθηκαν για ζημιές στην παραγωγή ή στην εκτροφή τους.

Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν επιτόπιες επισκέψεις, ενώ παράλληλα θα υπάρχει η δυνατότητα συλλογής πρόσθετων στοιχείων και διευκρινίσεων μέσω ψηφιακών εργαλείων.

Οι διαδικασίες θα περιλαμβάνουν διασταυρώσεις μεταξύ δηλώσεων ζημιών, αποζημιώσεων και στοιχείων παραγωγής. Σε περιπτώσεις που εντοπιστούν αποκλίσεις, θα ζητηθεί η επιστροφή των ποσών που έχουν καταβληθεί.

