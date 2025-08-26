Κρήτη: Υπέκυψε στα εγκαύματά του ο 40χρονος μετά τη φωτιά σε γήπεδο στην Αμμουδάρα

Υπέκυψε στα τραύματά του ο 40χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη φωτιά στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα.

Κατέληξε ένας από τους δύο εγκαυματίες της φωτιάς που ξέσπασε στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ στην περιοχή της Αμμουδάρας Ηρακλείου, την περασμένη Παρασκευή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος που έφερε εγκαύματα στο μεγαλύτερο μέρος του σώματός του, μεταφέρθηκε χθες με αεροδιακομιδή στο Θριάσιο Νοσοκομείο της Αθήνας και νοσηλεύτηκε σε ειδική μονάδα εγκαυμάτων. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 40χρονος κατέληξε τα ξημερώματα της Τρίτης.

Την ίδια ώρα, η 36χρονη που επίσης τραυματίστηκε από τη φωτιά, εξακολουθεί να νοσηλεύεται δίνοντας μάχη για τη ζωή της.

Πηγή: news247.gr