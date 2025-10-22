eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Μεσσηνία: Σοβαρά προβλήματα από τη βροχή στην Τριφυλία - Απεγκλωβισμοί πολιτών

Μεσσηνία: Σοβαρά προβλήματα από τη βροχή στην Τριφυλία - Απεγκλωβισμοί πολιτών

Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση που έπληξε τη περιοχή της Τριφυλίας και ιδιαίτερα στην Εθνική Οδό Κυπαρισσίας - Φιλιατρών.

Τα πιο σημαντικά προβλήματα προκλήθηκαν στους κόμβους του Χαλαζωνιου, της Φαρακλαδας αλλά και στο ύψος της Τερψιθέας.

Πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν οδηγούς και επιβάτες οχημάτων που είχαν ακινητοποιηθεί στη εθνική οδού και σε κάθετους δρόμους, καθώς και μια γυναίκα από την οικία στη περιοχή Βαθύ.

Μηχανήματα του Δήμου Τριφυλίας επιχειρούν στην περιοχή για καθαρισμό των δρόμων, ενώ προβλήματα έχουν αναφερθεί και σε χωριά της περιοχής σε γεφύρια και δρόμους.

