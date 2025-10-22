Η προειδοποίηση των γιατρών της Μεσσηνίας

Το Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας επικρίνει τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη πως “η πραγματικότητα είναι ότι παρά τις δεσμεύσεις του, από τον Μάιο δεν έχει προκηρυχθεί καμία από τις 36 κενές οργανικές θέσεις ιατρών με βάση το παλιό οργανόγραμμα του Νοσοκομείου Καλαμάτας, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές υγειονομικές ανάγκες του νομού”. Και κάνει λόγο για “παράλληλη πραγματικότητα, στην οποία θέλει να πλέει ο υπουργός και το περιβάλλον του, όπως αυτή καταγράφηκε στις δηλώσεις του μετά από τη σύσκεψη στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου η πρόσφατη επίσκεψή του έγινε «εν κρυπτώ»”.

Η πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού στο Νοσοκομείο, στις 10 Οκτωβρίου, έγινε με αφορμή την παρουσία του στην Καλαμάτα, στην κεντρική εορταστική εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων.

Πάντως, την παράλληλη πραγματικότητα ο υπουργός την είχε υποστηρίξει και τον Μάιο, όπου στην ομιλία του στα εγκαίνια της νέας πτέρυγας είχε αναφέρει ότι “το Νοσοκομείο Καλαμάτας είναι ένα από τα καλύτερα περιφερειακά νοσοκομεία της χώρας και πηγαίνει καλύτερα από ποτέ.

Το 93% των οργανικών θέσεων είναι καλυμμένο, έχουν καλυφθεί οι 829 οργανικές θέσεις σε σύνολο 890. Σε σχέση με το 2019 το Νοσοκομείο έχει συν 36 γιατρούς, συν 66 νοσηλευτές και συν 20 λοιπό προσωπικό”.

Αργότερα τότε, σε επίσκεψη στο Δημαρχείο, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων είχε πει ότι “μόλις λήξει η παρούσα προκήρυξη στις 29 Μαΐου, θα επαναπροκηρυχθούν 5 θέσεις παθολόγων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας. Το Νοσοκομείο αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και δεσμευόμαστε ότι θα κινηθούμε γρήγορα, για να καλύψουμε τις ανάγκες αυτές και να ανταποκριθούμε στις αυξημένες απαιτήσεις της περιοχής”.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί προειδοποιούν ότι “όχι μόνο λείπουν όλοι αυτοί οι γιατροί, αλλά κρίσιμες και με μεγάλη ζήτηση ειδικότητες (π.χ. ογκολόγος) παραμένουν μονήρεις και ταυτόχρονα εγκυμονεί κάθε μέρα ο κίνδυνος της κατάρρευσης μεγάλων κλινικών του Νοσοκομείου, καθώς δουλεύουν με τον μισό αριθμό των απαιτούμενων ιατρών”.

Την προειδοποίηση αυτή αναγνωρίζει και ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας οφείλει να τη λάβει σοβαρά και άμεσα υπόψη της.