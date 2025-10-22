Ιστορικός περίπατος στην Καλαμάτα: «Κατοχή και Αντίσταση»

Ξεναγός θα είναι ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Ηλίας Μπιτσάνης. Η συνάντηση θα γίνει στην κεντρική πλατεία, απέναντι από το Πνευματικό Κέντρο, στις 10:30 π.μ..

Κατά τη διάρκεια του περιπάτου θα γίνει ξενάγηση σε σημαντικά σημεία της πόλης που σημάδεψαν αυτήν την ιστορική περίοδο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση: «Περπατάμε» μαζί με τα παιδιά μας στην ιστορία της Κατοχής και της Αντίστασης στην Καλαμάτα. Φροντίζουμε να διδαχθούμε από την ιστορία μας, ώστε το «ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ» να μην μείνει ένα κενό σύνθημα. Η ξενάγηση θα ξεκινήσει από την κεντρική πλατεία, όπου ο Ηλίας Μπιτσάνης θα μας μιλήσει για τα μεγάλα γεγονότα που ξετυλίχτηκαν κατά τη διάρκεια της ιταλικής και γερμανικής κατοχής, καθώς και για τα σημεία όπου εγκαταστάθηκαν οι δυνάμεις και οι υπηρεσίες των κατακτητών. Στη συνέχεια, θα κινηθούμε βόρεια και θα σταθούμε στην πλατεία Όθωνος, όπου θα συζητήσουμε για το μπλόκο και τις εκτελέσεις που έλαβαν χώρα τον Φεβρουάριο του 1944. Η ξενάγηση θα συνεχιστεί προς τη γέφυρα της Σπάρτης, όπου θα αναφερθούμε στη δράση των ταγματασφαλιτών και στις δύο εκτελέσεις πατριωτών που πραγματοποιήθηκαν την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1944. Τέλος, αγναντεύοντας το κάστρο, το πρώτο οχυρό που έπεσε στη μάχη της απελευθέρωσης, θα μιλήσουμε για τη σημασία του στην ιστορία της πόλης.