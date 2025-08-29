Μη κρατικά πανεπιστήμια: Tα 4 ιδρύματα του εξωτερικού που πήραν άδεια

Τέσσερα είναι τα μη κρατικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια λειτουργίας όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας το μεσημέρι της Παρασκευής (29.8.25).

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι:

-Tο Open University – Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη με σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και σχολή Τεχνολογίας και Επιστημών,

-Το University of York στη Θεσσαλονίκη με σχολή Νομικής και Ανθρωπιστικών Σπουδών, σχολή Επιστημών και σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων.

-Το University of Keele στην Αθήνα με Νομική σχολή, σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας.

-Και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Αθήνα με Ιατρική σχολή, σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών, σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, σχολή Επιστημών και Μηχανικής, σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας και Νομική Σχολή.

Την αδειοδότηση τεσσάρων μη κρατικών πανεπιστημίων είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του στην συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.