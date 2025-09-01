Πνίγηκε σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη η γιαγιά της τραγουδίστριας Ζόζεφιν

Η γιαγιά της τραγουδίστριας έκανε μπάνιο στην θάλασσα όταν οι καιρικές συνθήκες άλλαξαν και εκείνη πανικοβλήθηκε.

Μία πολύ δύσκολη απώλεια αντιμετωπίζει η Ζόζεφιν και η οικογένειά της καθώς η γιαγιά της πνίγηκε σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη, την Κυριακή 31 Αυγούστου.

Η 91χρονη γυναίκα έκανε μπάνιο στη θάλασσα ωστόσο οι καιρικές συνθήκες άλλαξαν ξαφνικά, γεγονός που της προκάλεσε πανικό.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορέσει να αντιμετωπίσει τα κύματα και να επιστρέψει με ασφάλεια στην ακτή.

Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από το νερό και άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, παρά τις επίμονες προσπάθειες των διασωστών που για περισσότερα από είκοσι λεπτά επιχείρησαν να την επαναφέρουν. Όπως είναι φυσικό τραγική είδηση βύθισε στη θλίψη την τραγουδίστρια και τη μητέρα της.

