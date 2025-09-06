Γιώργος Καπουτζίδης: Η αφιέρωση στον σύντροφό του - «Υπάρχει κάποιος που με έκανε να μη φοβάμαι το "για πάντα"» (Βίντεο)

Μια σπάνια προσωπική στιγμή μοιράστηκε με το κοινό ο Γιώργος Καπουτζίδης το βράδυ της Πέμπτης (04/09), κατά την εμφάνισή του στο Θέατρο Άλσος, στο πλαίσιο της μουσικοθεατρικής παράστασης «Η Ταράτσα του Φοίβου».

Ο γνωστός ηθοποιός και σεναριογράφος, ο οποίος έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τη σεξουαλικότητά του, απέφυγε ωστόσο να δημοσιοποιεί λεπτομέρειες της προσωπικής του ζωής.

Αυτή τη φορά, όμως, επέλεξε να εκφραστεί δημόσια και με συγκίνηση για τον σύντροφό του, στον οποίο αφιέρωσε ένα τραγούδι, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του.

Από σκηνής ο Γιώργος Καπουτζίδης δήλωσε: «Αυτή την περίοδο, υπάρχει κάποιος που με έκανε να μη φοβάμαι το "για πάντα". Και στα 53 που είμαι, το για πάντα δεν είναι τόσο πολύ… Το έχω φάει το μισό και μένει λίγο… Μην το πείτε στον Μπιμπίλα ότι είπα τέτοιο πράγμα, ετοιμάζει τα ποσταρίσματα! Οπότε, θα πω αυτό το τραγούδι, θα του το τραγουδήσω, δεν είναι εδώ, μην ψάχνετε τραπέζια, με την ελπίδα και με την πίστη ότι θα μπορώ να του το τραγουδάω για πάντα».

Η προσωπική του εξομολόγηση σύμφωνα με το reader χειροκροτήθηκε θερμά από το κοινό, αποκαλύπτοντας μια πιο τρυφερή και ευάλωτη πλευρά του αγαπημένου δημιουργού.