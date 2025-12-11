Νέος πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup, αφού επικράτησε του Βέλγου υπουργού Οικονομικών, Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ, στην ψηφοφορία.

Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup αναλαμβάνει τα καθήκοντά από την επόμενη ημέρα, 12 Δεκεμβρίου, και η διάρκεια της θητείας του είναι 2,5 χρόνια.

Συγχαρητήρια Χατζηδάκη για την εκλογή Πιερρακάκη

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, έγραψε: «Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως Προέδρου του Eurogroup!

Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πάνω από όλα για την Ελλάδα!

Η εκλογή του υπογραμμίζει ότι η χώρα μας, που πριν από 10 χρόνια βρισκόταν στην πόρτα της εξόδου από το ευρώ, σήμερα θεωρείται στις Βρυξέλλες παράδειγμα επιτυχίας.

Μην έχετε αμφιβολία ότι, αν δεν ακολουθούσαμε μια σοβαρή και αξιόπιστη πολιτική, δεν θα μπορούσαμε ούτε να καταθέσουμε υποψηφιότητα για την Προεδρία του Eurogroup. Δεν έχει συνωμοτήσει το σύμπαν υπέρ της Κυβέρνησης!

Δεν ισχυριζόμαστε βεβαίως ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Έχει, όμως, σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην οικονομία μας τα τελευταία 6 χρόνια, μέσα μάλιστα σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων.

Και είμαστε αποφασισμένοι, με συστηματική προσπάθεια, να ανεβάσουμε την Ελλάδα ακόμα ψηλότερα!»

Συγχαρητήρια του ΥΠΟΙΚ της Λετονίας

Ο υπουργός Οικονομικών της Λετονίας έγραψε: «Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή ως Προέδρου του Eurogroup. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία στην ηγεσία, ώστε να εξελιχθεί, να προσαρμοστεί και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που έρχονται με σαφήνεια, αποφασιστικότητα και ισχυρή συλλογική δέσμευση».