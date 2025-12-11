Διαμαρτυρία για βλάβες στον δημοτικό φωτισμό των Γαργαλιάνων

«Η δημοτική αρχή μάς τιμωρεί, βυθίζοντάς μας στο σκοτάδι» σημειώνει ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γαργαλιάνων Αριστομένης Καραχάλιος, αναφέροντας πως υπάρχουν πάνω από 120 αιτήματα πολιτών για βλάβες στον δημοτικό φωτισμό χωρίς καμία ουσιαστική αποκατάσταση.

Αναλυτικά ο κ. Καραχάλιος αναφέρει: «Από τις 2/7/2025 μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί πάνω από 120 αιτήματα από πολίτες για βλάβες στον δημοτικό φωτισμό. Μετά από αμέτρητα προφορικά και γραπτά αιτήματα στον δήμο η κοροϊδία συνεχίζεται... ολόκληρες γειτονιές παραμένουν στο σκοτάδι, χωρίς καμία ουσιαστική αποκατάσταση. Οι απαντήσεις που λαμβάνουμε εναλλάσσονται: άλλοτε ότι «δεν υπάρχουν λάμπες», άλλοτε ότι «δεν υπάρχει διαθέσιμος ηλεκτρολόγος». Το αποτέλεσμα, όμως, είναι ένα και απαράδεκτο: Δεν γίνεται απολύτως τίποτα.

Ρωτάμε ξεκάθαρα: Ζητάμε πολλά όταν απαιτούμε τα αυτονόητα; Ο ανεπαρκής φωτισμός θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών, ενισχύει τον φόβο και την εγκληματικότητα και πλήττει κυρίως ηλικιωμένους, παιδιά και εργαζόμενους, που επιστρέφουν νύχτα στα σπίτια τους. Δεν μιλάμε για πολυτέλειες. Μιλάμε για βασική υποχρέωση του δήμου απέναντι στους δημότες του. Η ανοχή τελείωσε. Απαιτούμε άμεση αποκατάσταση του φωτισμού τώρα. Όχι άλλες δικαιολογίες. Όχι άλλη κοροϊδία. Η ασφάλεια των πολιτών δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι παρά τις επανειλημμένες αιτιάσεις ότι «δεν υπάρχει διαθέσιμος ηλεκτρολόγος», στις άλλες δημοτικές ενότητες φαίνεται ότι βρέθηκε ηλεκτρολόγος και ολοκληρώθηκαν χωρίς καθυστέρηση οι χριστουγεννιάτικοι στολισμοί. Αυτή η αντίφαση δείχνει ξεκάθαρα την άνιση και αδικαιολόγητη μεταχείριση της περιοχής μας. Πείτε μας τελικά τι από τα δύο συμβαίνει; Δεν θέλετε ή δεν μπορείτε;».