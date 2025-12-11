Οικονομάκος για το οστεοφυλάκιο της Καλαμάτας και την κατάρρευση στο ρέμα "Κερεζένια"

Τη δημοτική αρχή για τις καταστροφές σε φωτογραφίες θανόντων στο οστεοφυλάκιο του Νεκροταφείου Καλαμάτας και την ασέβεια στους νεκρούς και τους συγγενείς τους, επικρίνει ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” στον Δήμο Δημήτρης Οικονομάκος.

Και την καλεί “να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για να αποκατασταθούν οι οστεοθυρίδες και οι φωτογραφίες των συγγενών”.

Ειδικότερα, ο Δ. Οικονομάκος σημειώνει:

“Τις προηγούμενες ημέρες γίναμε μάρτυρες μιας απαράδεκτης εικόνας στο Νεκροταφείο Καλαμάτας. Οι θύρες από τις οστεοθυρίδες υπέστησαν καταστροφές, όπως και οι φωτογραφίες θανόντων που ήταν κολλημένες πάνω στα μάρμαρα. Την ευθύνη για τις εικόνες και την τραγική κατάσταση που επικρατεί, έχει αποκλειστικά η δημοτική αρχή. Αντί να έρθει σε συνεννόηση με τους συγγενείς, να τους ενημερώσει, να τους εξηγήσει τι πρόκειται να κάνει, προτίμησε να προβεί σε μονομερή ενέργεια που ουσιαστικά βανδάλισε τις οστεοθυρίδες.

Χρειάζεται να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να δείξει τον απαραίτητο σεβασμό στους συγγενείς. Να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για να αποκατασταθούν οι οστεοθυρίδες και οι φωτογραφίες των συγγενών”.

“Κατάρρευση πρανών στο αντιπλημμυρικό έργο στα Κερεζένια”

Για την κατάρρευση πρανών στο ρέμα Κερεζένια, στα Γιαννιτσάνικα, στο υπό κατασκευή αντιπλημμυρικό έργο, διαμαρτύρεται ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” στον Δήμο Καλαμάτας Δημήτρης Οικονομάκος. Επικρίνει τον “Μορέα” για τις καθυστερήσεις στο έργο, χωρίς να κάνει αναφορά στις απαλλοτριώσεις που εκκρεμούν εδώ και χρόνια και καλεί τον Δήμο να ασκήσει πιέσεις για το έργο.

Χαρακτηριστικά, ο Δ. Οικονομάκος αναφέρει:

“Κατάρρευση πρανών στο αντιπλημμυρικό έργο στα Κερεζένια. Πολλές μέρες τώρα καταρρέουν τα πρανή δεξιά και αριστερά από το ρέμα Κερεζένια. Το έργο αυτό έχει χρυσοπληρωθεί με 17 εκατομμύρια ευρώ απευθείας ανάθεση στον Μορέα και έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2024. Εχουν γίνει ελάχιστα, γιατί τα συνεργεία έχουν κατευθυνθεί προς το δρόμο Καλαμάτα – Μεθώνη, που είναι επίσης έργο του Μορέα. Άμεσα πρέπει ο Δήμος Καλαμάτας να ασκήσει πιέσεις να ολοκληρωθεί το έργο, για να μην κινδυνέψουν ζωές και περιουσίες πολιτών”.

