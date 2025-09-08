Πάτμος: Ελβετικό ιστιοφόρο προσάραξε στον Όρμο “Μέλου”

Στις απογευματινές ώρες της Κυριακής, η Λιμενική Αρχή Πάτμου ενημερώθηκε για την προσάραξη ιστιοφόρου σκάφους με σημαία Ελβετίας στη θαλασσιά περιοχή του Όρμου «Μέλου» της Πάτμου. Στο σκάφος επέβαιναν δύο αλλοδαποί υπήκοοι Ελβετίας.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στο σημείο έσπευσαν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, ένα επιβατικό και ένα ταχύπλοο, με επαγγελματία δύτη.

Ο επαγγελματίας δύτης πραγματοποίησε επιθεώρηση στο σκάφος και διαπίστωσε πως δεν υπήρξε εισροή υδάτων. Στη συνέχεια, το ιστιοφόρο αποκολλήθηκε με ασφάλεια και οδηγήθηκε με τη συνδρομή του επιβατικού και τη συνοδεία του περιπολικού σκάφους στον εμπορικό προβλήτα «Πούντο» του Φέρτη, όπου και προσδέθηκε με ασφάλεια.

Το Λιμεναρχείο Πάτμου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, προχώρησε στην απαγόρευση του απόπλου του σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί.

