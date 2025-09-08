Παντρεύτηκε στο Λιτόχωρο ο γιος του Πύρρου Δήμα (βίντεο)

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, με την παρουσία πλήθους συγγενών, φίλων και καλεσμένων από διάφορα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Ο Πύρρος Δήμας, εμφανώς συγκινημένος, παρακολούθησε τον γιο του να ξεκινάει το νέο κεφάλαιο της ζωής του, έχοντας στη σκέψη του και τιμώντας τη μνήμη της συζύγου του Αναστασίας Σδούγκου, η οποία καταγόταν από το Λιτόχωρο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στον ίδιο αυτόν ναό είχε τελεστεί και ο γάμος του ίδιου του Πύρρου Δήμα, γεγονός που έκανε τη στιγμή ακόμα πιο φορτισμένη συναισθηματικά για την οικογένεια.
