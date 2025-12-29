Μεσσηνία: Με επιτυχία η Χριστουγεννιάτικη δράση “Αϊ Βασίλης Από Παιδί σε Παιδί” - Συγκεντρώθηκαν πάνω από 2.000 παιχνίδια

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δράση "Αϊ Βασίλης Από Παιδί σε Παιδί”, μεταφέροντας χαμόγελα χαρά και ελπίδα σε κάθε παιδί.

Η συγκινητική ανταπόκριση του κόσμου ήταν εκείνη που έκανε αυτή τη δράση πράξη. Η γενναιοδωρία και η αγάπη των πολιτών ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, καθώς συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 2.000 παιχνίδια, αποδεικνύοντας πως όταν η προσφορά γίνεται συλλογική πράξη, μπορεί να αλλάξει ζωές.

Τα παιχνίδια παραδόθηκαν σε παιδιά που φιλοξενούνται στη δομή του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», στους μικρούς ασθενείς της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καλαμάτας, σε παιδιά που υποστηρίζονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Δυτικής Μάνης, καθώς και στα Παιδικά Χωριά SOS Καλαμάτας, ώστε κανένα παιδί να μη στερηθεί τη χαρά των γιορτών.

Η δράση υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της Κοιν.Σ.Επ. «Phaos», της Α.Μ.Κ.Ε. «Κάθε Βιβλίο Ένα Ταξίδι – Βιβλιοταξιδεύουμε», του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας, του Εθελοντικού Συλλόγου Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Μεσσηνίας, του Σωματείου Εθελοντών Δήμου Μεσσήνης, της Κοιν.Σ.Επ. «Ρέκτης», της Ακαδημίας Δεξιοτήτων «Προχωρώ», καθώς και των επιχειρήσεων που στήριξαν έμπρακτα τη δράση. Η δράση υλοποιήθηκε για 5η χρονιά.