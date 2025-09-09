Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων: Βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλια σε τιμή ευκαιρίας – Ο ηγούμενος σε ρόλο πωλητή (βίντεο)

Μετά τη σύλληψη του ηγούμενου του Μέγα Σπήλαιου στα Καλαβρυτα, χειροπέδες πέρασε τη ΕΛ.ΑΣ σε τέσσερα ακόμη άτομα, μεταξύ των οποίων ένας άνδρας που πουλούσε αρχαία νομίσματα, ένα ζευγάρι και ο μεσάζων της υπόθεσης.

Εγκέφαλος της υπόθεσης φαίνεται να είναι ο μεσάζων, ο οποίος έχει συλληφθεί. Πρόκειται για έναν 69χρονο άντρα, ο οποίος φαίνεται ότι έβρισκε τους αγοραστές αλλά και τους αρχαιοκάπηλους. Ο 69χρονος μάλιστα είχε και σχέση με δημοπρασίες, καθώς τα εν λόγω κατασχεμένα αντικείμενα θα δίδονταν σε δημοπρασίες στην Κύπρο και στη Γερμανία.

Υπήρχε άλλος ένας μεσολαβητής, ο οποίος ήταν και ο ενεχυροδανειστής, ο οποίος έβρισκε και αυτός αγοραστές αλλά και αρχαιοκάπηλους.

Ήταν μια ιστορία, η οποία απασχολούσε τις αρχές από τον Ιούλιο του 2025, οπότε και τα έξι μέλη του κυκλώματος βρίσκονταν σε στενή παρακολούθηση.

Όσον αφορά τον ηγούμενο της Μονής, αυτός ήταν στο στόχαστρο των αρχών πολύ καιρό πριν και συγκεκριμένα τα δυο τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ.

Τα μέλη του κυκλώματος ήταν ιδιαίτερα προσεκτικά στις τηλεφωνικές επικοινωνίες τους. Όσον αφορά τις συναντήσεις τους, αυτές λάμβαναν χώρα, σε ερημικούς δρόμους, σε μοναχικά εστιατόρια ή καφέ και στο Μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου.

Σημειώνεται ότι παρόλο που έχει γίνει όλος αυτός ο θόρυβος, από χθες που έγινε γνωστή η ιστορία, ο κόσμος δεν έχει σταματήσει να επισκέπτεται τα ιερά κειμήλια του πιο αρχαίου μοναστηριού της Ελλάδας.

«Ιερές μπίζνες» από τον Ηγούμενο στο Μέγα Σπήλαιο

Οι «ιερές μπίζνες» αποκαλύφθηκαν έπειτα από έρευνα του ελληνικού FBI. Aστυνομικός, εμφανίστηκε ως υποψήφιoς πελάτης, προσέγγισε τον Ηγούμενο και τον έπεισε πως θέλει να αγοράσει τις εικόνες. Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω ο Ηγούμενος και ακόμη ένας μοναχός που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα.

Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση απόπειρας πώλησης βυζαντινών εικόνων και δύο Ευαγγελίων οι οποίοι οδηγήθηκαν χθες στην εισαγγελία Κορίνθου, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Πέμπτη. Aσκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, που είναι κακούργημα, υπεξαίρεση και παράλειψη δήλωσης μνημείου, κατοχή και εμπορία.

Η παγίδα που έστησαν οι αρχές στον ηγούμενο

Καθοριστική ήταν η συμβολή της αστυνομικού που εμφανίστηκε ως ενδιαφερόμενη για την αγορά εικόνων στη σύλληψη του ηγουμένου, του βοηθού του καθώς και τεσσάρων ακόμα ατόμων, από το ελληνικό FBI.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου, στα Καλάβρυτα, ζητούσε το ποσό των 200.000 ευρώ για 17 βυζαντινές εικόνες, καθώς και για δύο σπάνια Ευαγγέλια, χρονολογημένα από το 1737 και το 1761.

Σύμφωνα με πληροφορίες κάποιες από τις εικόνες που ήθελε να πουλήσει ο Ηγούμενος ήταν κλεμμένες από την Σπάρτη και υπήρχαν πληροφορίες ότι βρίσκονται στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου.

Ο ενεχυροδανειστής και ο μεσάζων

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε άλλα τέσσερα άτομα. Έναν ενεχυροδανειστή και τη σύζυγό του, έναν ιδιώτη που πουλούσε αρχαία νομίσματα και έναν μεσάζοντα.

«Αιφνιδιαστήκαμε όλοι εδώ στα Καλάβρυτα. Είναι πολύ γνωστός στην κοινωνία και πολύ κοντά στην κοινωνία των Καλαβρύτων», δήλωσε ο δήμαρχος Καλαβρύτων, Θανάσης Παπαδόπουλος.

Η είδηση έπεσε σαν βόμβα στη μοναστική κοινότητα και η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας προχώρησε άμεσα στην αντικατάσταση του ηγούμενου της Μονής.

Ο τρόπος δράσης της εγκληματικής οργάνωσης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν άτομα τα οποία διέθεταν αρχαία αντικείμενα και επιθυμούσαν να τα πουλήσουν. Στη συνέχεια τους έφερναν σε επαφή με συνεργό τους, που παρουσιαζόταν ως “ειδικός εκτιμητής” και αφού ολοκλήρωναν την αγοραπωλησία, προέβαιναν στην πώλησή τους, μέσω άγνωστων συνδέσμων της οργάνωσης, στο εξωτερικό.

Ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης

69χρονος είχε αρχηγικό ρόλο, λαμβάνοντας τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τις αγοραπωλησίες και την κοστολόγηση των αρχαιοτήτων, ενώ εμφανιζόταν ως δήθεν εκτιμητής,

59χρονος και 66χρονος, ήταν επιφορτισμένοι με την εύρεση ατόμων που κατείχαν αρχαία αντικείμενα ενώ ο δεύτερος προέβαινε και σε αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές,

3 άτομα (39, 63 και 64 ετών) ήταν κάτοχοι αρχαίων αντικειμένων, (Ευαγγέλια, αρχαία βιβλία και νομίσματα και βυζαντινές εικόνες), τα οποία είχαν συμφωνήσει να πωλήσουν.

Ο 63χρονος είναι Ηγούμενος Ιεράς Μονής της Αχαΐας, ενώ ο 39χρονος ιερομόναχος της ίδιας Μονής.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και λοιπούς χώρους, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-264- νομίσματα,

-14- θρησκευτικές εικόνες,

-2- Ιερά Ευαγγέλια και θρησκευτικό βιβλίο του 18ου αιώνα, αρχιερατικά εγκόλπια, επαγγελματικό μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων,

-2- κυνηγετικά όπλα,

-262- κυνηγετικά φυσίγγια, μαχαίρι,

-12.810- ευρώ χρυσή λίρα,

-2- ζυγαριές ακριβείας,

2- οχήματα,

-7- κινητά, τάμπλετ, φακός και μεγεθυντικός φακός,

-18- φωτογραφίες που απεικονίζουν αρχαία αντικείμενα και πλήθος εγγράφων – σημειώσεων

Ο δικηγόρος της Μητρόπολης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, κ. Γιώργος Μπέσκος δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι η Μητρόπολη θα ζητήσει την δικογραφία για να ενημερωθεί και θα δηλώσει πολιτική αγωγή για να διασφαλίσει τα συμφέροντα της Μονής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ι.Μ. Αιγιαλείας και Καλαβρύτων η Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, προβαίνει σε αντικατάσταση των μελών του Ηγουμενοσυμβουλίου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού της Μονής. Στην έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη συμμετέχει και κλιμάκιο του υπουργείου Πολιτισμού για να εκτιμηθεί η αξία των θρησκευτικών αντικειμένων.

Πηγή: ertnews.gr