Καλαμάτα: Εξιχνιάστηκε κλοπή από μίνι μάρκετ την παραμονή Πρωτοχρονιάς

Εξιχνιάστηκε μία περίπτωση κλοπής που σημειώθηκε λίγη ώρα πριν την αλλαγή του χρόνου, σε μίνι μάρκετ στην οδό Ακρίτα στην Καλαμάτα.

Ηταν γύρω στις 11 το βράδυ της παραμονής Πρωτοχρονιάς, όταν ένας 53χρονος έκλεψε πορτοφόλι από γυναίκα που βρισκόταν στο μίνι μάρκετ. Το πορτοφόλι περιείχε τραπεζικές κάρτες, προσωπικά έγγραφα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 950 ευρώ.

Υστερα από την αστυνομική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας και τη χρήση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας οι αστυνομικοί έφτασαν στην ταυτοποίηση του 53χρονου σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.