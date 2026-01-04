eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 04 Ιανουαρίου 2026

Σύλληψη 17χρονου με χασίς στην Κυπαρισσία

Στη σύλληψη ενός 17χρονου Βούλγαρου προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Μεσσηνίας.

Σε έρευνα στην οποία έγινε προέκυψε ότι ο νεαρός είχε την κατοχή του 16,5 γραμ. χασίς, ποσότητα που κατασχέθηκε.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

