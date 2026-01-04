Σύλληψη 17χρονου με χασίς στην Κυπαρισσία

10:59 04/01
Σε έρευνα στην οποία έγινε προέκυψε ότι ο νεαρός είχε την κατοχή του 16,5 γραμ. χασίς, ποσότητα που κατασχέθηκε.
Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.
Στη σύλληψη ενός 17χρονου Βούλγαρου προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Μεσσηνίας.
Σε έρευνα στην οποία έγινε προέκυψε ότι ο νεαρός είχε την κατοχή του 16,5 γραμ. χασίς, ποσότητα που κατασχέθηκε.
Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.