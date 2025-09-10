Υπόθεση εκβιασμών στα Χανιά: Ανοίγει η “βεντάλια” των ερευνών, έρχονται νέες συλλήψεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της ΕΛΑΣ για τους εκβιασμούς, τις δωροδοκίες και τις απάτες της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά, μετά και την προφυλάκιση των δύο αδερφών.

Πέντε τουλάχιστον συνομιλητές τους έχουν μπει στο μικροσκόπιο των δικαστικών Αρχών για ύποπτες πράξεις, οι οποίοι αναμένεται να κληθούν για να δώσουν εξηγήσεις.

Ειδικό βάρος στην έρευνα, έχει δοθεί στον εκβιασμό του αρχιμανδρίτη, ο οποίος επέτρεψε την πώληση των 175 στρεμμάτων της Μονή Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, σε ισραηλινό fund έναντι 1,5 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα κατέληξαν στον αρχηγό της μαφίας, ο οποίος εμφανίστηκε ως ιδιοκτήτης μέσω χρησικτησίας, χωρίς η Μονή να διεκδικήσει ούτε ένα ευρώ.

Όπως δήλωσε χθες ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος των κατηγορουμένων, “αυτό που περιμένουμε, είναι, την Παρασκευή που θα απολογηθεί ο άλλος κατηγορούμενος, ο Επίσκοπος Δορυλαίου, για να δούμε αν υπάρχει εκβίαση ή όχι. Αυτό που εγώ θέλω να δηλώσω κατηγορηματικά, είναι ότι η συγκεκριμένη υπόθεση, το είπα από την πρώτη στιγμή και θα το ξαναπώ, μιλάμε για ένα φιάσκο”. Όπως εξήγησε ο κ. Λύτρας, σε ελάχιστες μέρες “μετά την κατάθεση του ιερέα, όπου ήδη έχει αναφέρει σε μία συνέντευξή του ότι δεν δέχτηκε κανέναν εκβιασμό – αλλά όταν το δούμε και εγγράφως στην κατάθεσή του – θα υποβάλουμε στον ανακριτή αίτημα για την αποφυλάκιση των δύο κατηγορούμενων”.

Η δεύτερη συνήγορος υπεράσπισης, Παπαδάκη Μαρία, θέλησε να τονίσει ότι: “Σε όλα τα δημοσιεύματα αποκαλούμαστε ως οι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Για την πρώτη δικογραφία τα δύο αδέρφια αφέθηκαν ελεύθεροι με μοναδικό όρο την απαγόρευση εξόδου τους από τη χώρα. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη και πάλι θα αποδειχθεί ότι ο εντολέας μας, δεν εμπλέκεται με κανένα τρόπο”. Σήμερα η κατηγορία είναι η απόπειρα εκβίασης για μία απάτη. Η υπόθεση προκύπτει από μια έτερη συνομιλία. Δεν υπάρχουν ροζ βίντεο, ούτε φωτογραφίες, υποστήριξαν οι συνήγοροι.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, όσοι αστυνομικοί καταγράφηκαν να συνομιλούν με εμπλεκόμενους στην υπόθεση και συμπεριλαμβάνονται στις επισυνδέσεις που έχουν ενταχθεί στη δικογραφία, έχουν αρχίσει να μετακινούνται από τις θέσεις τους, σε άλλα πόστα της αστυνομικής διεύθυνσης, προφανώς με δυσμενές πρόσημο. Πιο συγκεκριμένα, ανώτερος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., με σημαίνοντα ρόλο στο αστυνομικό μέγαρο, μετατάχθηκε σε αστυνομικό τμήμα της ενδοχώρας των Χανίων, καθώς φέρεται να συνομιλούσε με ένα από τα δύο αδέρφια που κατηγορούνται και στις δύο δικογραφίες.

Παράλληλα, τουλάχιστον ακόμη 3 -κατώτερης βαθμίδας- αστυνομικοί, που καταγράφονται να συνομιλούν με εμπλεκόμενους στην υπόθεση, έχουν μετακινηθεί από τα τμήματα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, όπου υπηρετούσαν. Για αυτούς, αναμένεται να διαταχθεί ξεχωριστή προκαταρκτική έρευνα και να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους, για διαφορετικά παραπτώματα, αλλά και για παράβαση καθήκοντος.

Συνολικά, ελέγχεται ο ρόλος για περισσότερα από 10 άτομα που διατελούν σε θέσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης ευρύτερα, για ενδεχόμενες επαφές με μέλη του κυκλώματος, ενώ διεξάγεται και ξεχωριστή εσωτερική έρευνα για το μέγεθος των πιθανών διαρροών πληροφοριών.

Τέλος, υπάρχει και η εμπλοκή στις συνομιλίες, ενός έγκλειστου στις φυλακές αξιωματικού της αστυνομίας, για τον οποίο φέρεται να καταγράφεται στη δικογραφία, η απόπειρα μελών της οργάνωσης να “στήσουν” έδρα στην εκδίκαση της υπόθεσής του, με ευνοϊκό για τον ίδιο αποτέλεσμα.

