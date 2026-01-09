Ορισμός αντιδημάρχων στον Δήμο Οιχαλίας για το 2026

Επτά αντιδημάρχους, 5 έμμισθους και 2 άμισθους, καθώς και δύο εντεταλμένους συμβούλους, όρισε με απόφασή της η δήμαρχος Οιχαλίας Παναγιώτα Γεωργακοπούλου, για έναν χρόνο, μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2027.

Οι αντιδήμαρχοι που ορίστηκαν με τις αρμοδιότητές τους, είναι:

1) Κώστας Δημητρακόπουλος. Οικονομικών και διοικητικών θεμάτων, καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου, καθώς και τέλεση πολιτικών γάμων. Αναπληρωτής δημάρχου.

2) Γιώργος Χρονόπουλος: Εποπτεία και ευθύνη του περιβάλλοντος, ανάπτυξης και προγραμματισμού, εποπτεία και ευθύνη του κυκλοφοριακού και πολεοδομικού σχεδιασμού, τέλεση πολιτικών γάμων και αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Δωρίου.

3) Δανιήλ Βλαχόπουλος: Ευθύνη συντονισμού, λειτουργίας και επισκευής των μηχανημάτων του

Δήμου, συντονισμό κι επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας, τέλεση πολιτικών γάμων και αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Μελιγαλά.

4) Κωνσταντίνος Θανόπουλος (άμισθος): Εποπτεία και ευθύνη του ηλεκτροφωτισμού, αθλητισμού και νεολαίας και τέλεση πολιτικών γάμων.

5) Ηλίας Ντονάς: Τεχνικών έργων και υποδομών, τέλεση πολιτικών γάμων και αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ανδανίας.

6) Γεώργιος Τασιόπουλος: Τεχνικών έργων και μελετών που αφορούν την ύδρευση - άρδευση – αποχέτευση, καθαριότητας και διαχείρισης αποβλήτων, τέλεση πολιτικών γάμων και αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Είρας σε συνεργασία με τον εντεταλμένο σύμβουλο για την ίδια Δ.Ε.

7) Δημοσθένης Τράγος (άμισθος): Παιδείας και πολιτισμού, κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, δράσεις για τα ζώα συντροφιάς - αδέσποτα ζώα, εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων, τέλεση πολιτικών γάμων και αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Οιχαλίας.

* Όταν η δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά της ορίζεται να ασκεί ο αντιδήμαρχος Κώστας Δημητρακόπουλος, που αναπληρώνει τη δήμαρχο.

Ακόμα, η δήμαρχος όρισε εντεταλμένους συμβούλους τον Βασίλη Μητρόπουλο για τα θέματα κατά τόπον αρμοδιότητας της Δημοτικής Ενότητας Είρας και τον Αντώνη Χιώτη για τα θέματα παιδείας και πολιτισμού.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

Η έκτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λογοδοσία της δημοτικής αρχής Οιχαλίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, στις 7.30 το βράδυ, δια ζώσης στο Πνευματικό Κέντρο “Μαρία Κάλλας”, στον Μελιγαλά και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής e-presence.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα εγγραφούν θέματα, τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής και ειδικότερα: α) Έως 10 θέματα που θα τεθούν από τους δημοτικούς συμβούλους, από τα οποία τα 3 από συμβούλους της πλειοψηφίας. β) Έως 2 θέματα που θα τεθούν από τους προέδρους των κοινοτήτων. Κάθε δημοτικός σύμβουλος και κάθε πρόεδρος κοινότητας μπορεί να θέσει έως ένα θέμα. Εφόσον υποβληθούν συνολικά πάνω από 10 θέματα από τους δημοτικούς συμβούλους και πάνω από 2 θέματα από τους προέδρους των κοινοτήτων, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία θα εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων ορίζεται η Τρίτη 13η Ιανουαρίου, στις 2 το μεσημέρι.

Τα θέματα θα υποβληθούν, είτε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις ggoichalias@1423.syzefxis.gov.gr, dmaniatis88@1423.syzefxis.gov.gr, είτε εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου Οιχαλίας (υπ’ όψιν προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου).

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης καλούνται να το δηλώσουν στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση, το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη της συνεδρίασης, δηλαδή στις 16 Ιανουαρίου.