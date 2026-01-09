Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής στην πρώτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής το 2026

Το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2026 βρέθηκε στο επίκεντρο της πρώτης συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής για τη νέα χρονιά, καθώς εγκρίθηκε ως εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Την εισήγηση παρουσίασε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Θάνος Μιχελόγγονας, ο οποίος ανέπτυξε τον σχεδιασμό για το 2026, επισημαίνοντας ότι βασίζεται στη συνέχιση και βελτίωση των πρακτικών που απέδωσαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και στην αξιοποίηση νέων εργαλείων προβολής. Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, με στόχο τη συμμετοχή δήμων και φορέων του τουρισμού.

Σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν στη συνεδρίαση, η τουριστική προβολή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική εξωστρέφειας, που συνδέει τον τουρισμό με τον πολιτισμό, την αγροδιατροφή και την πρωτογενή παραγωγή, με στόχο ένα συνολικό όφελος για την τοπική οικονομία.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε αποφάσεις που αφορούν σημαντικά έργα και δράσεις, μεταξύ των οποίων και η αποδοχή πιστώσεων ύψους 3.150.000 ευρώ για παρεμβάσεις σχετικές με την απορρόφηση πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο αναπληρωτής περιφερειάρχης και πρόεδρος της Επιτροπής Χρήστος Λαμπρόπουλος σημείωσε ότι το 2026 ξεκινά με αυξημένους στόχους αποτελεσματικότητας, υπογραμμίζοντας πως το μεγάλο στοίχημα της νέας περιόδου είναι η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια έχει εξασφαλίσει ιστορικά υψηλό Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την πενταετία 2026–2030, με έμφαση πλέον στην ουσιαστική υλοποίηση των παρεμβάσεων.