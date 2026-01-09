Ζημιές στο λιμάνι της Μαραθούπολης

Ζημιές σε κολόνες φωτισμού προκλήθηκαν στο λιμάνι της Μαραθούπολης από τη σφοδρή κακοκαιρία με τους δυνατούς ανέμους που χτυπούν την περιοχή.

Τα κύματα χτυπούν με μανία τον νέο μόλο που έχει κατασκευαστεί στο λιμάνι και υπάρχουν φόβοι μήπως πέρα από τις κολόνες φωτισμού που έχουν καταρρεύσει στην αριστερή πλευρά του λιμανιού, υπάρξουν ζημιές και στον ίδιο τον μόλο -κάτι που δεν μπορεί να φανεί αν δεν υποχωρήσει ο κυματισμός.

Την ίδια ώρα τεράστια κύματα από τους δυτικούς ανέμους χτυπούσαν και το λιμάνι της Κυπαρισσίας, στο εσωτερικό του οποίου για ακόμη μία φορά δημιουργήθηκε ρεστία, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ασφάλεια για τις βάρκες που είναι δεμένες εκεί.

Κ.Μπ.