Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025 19:13

Θεσσαλονίκη: Σοβαρά τραυματίστηκε 49χρονος που έπεσε από ύψος 8 μέτρων στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου

Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης 49χρονος, ο οποίος έπεσε από ύψος 8 μέτρων στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου.

Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι εκτελούσε εργασίες.

To ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συνόδευσαν οχήματα της αστυνομίας, για να διασφαλίσουν την όσο το δυνατόν γρηγορότερη διακομιδή του τραυματία στο νοσοκομείο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

